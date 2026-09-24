La ofensiva de los coches chinos empieza a bajar el precio de los usados en España

El precio medio de los turismos de ocasión cayó un 4,7% en el último año, hasta situarse en 17.281 euros en agosto, frente a los 18.178 euros registrados un año antes, según datos de coches.net.

La mayor oferta de vehículos seminuevos y la presión comercial de los nuevos modelos electrificados están detrás de este descenso, según coinciden Ganvam y la plataforma de compraventa.

La diferencia ronda los 900 euros por vehículo y se produce después de varios años en los que el mercado de ocasión estuvo condicionado por la escasez de unidades. La crisis de los microchips, los problemas logísticos y las interrupciones en las rutas marítimas redujeron la oferta y elevaron los precios.

Ahora el escenario comienza a cambiar: el stock se recupera y, a esta mayor disponibilidad, se suma la entrada de más de 40 modelos electrificados de fabricantes chinos con precios competitivos.

El resultado es una mayor presión sobre los vehículos usados, especialmente aquellos que tienen que competir con coches nuevos con tecnologías de electrificación más recientes.

Las búsquedas de vehículos electrificados en coches.net aumentaron un 13% en agosto respecto a julio y un 45% frente a agosto de 2025, coincidiendo además con el repunte del precio de los carburantes.

Sin embargo, el incremento de las consultas todavía no se traduce al mismo ritmo en matriculaciones o ventas. El principal freno sigue siendo la capacidad económica de los hogares y, en el caso de los eléctricos, la falta de un mercado de segunda mano suficientemente desarrollado.

El mercado de ocasión sigue dominado por los antiguos

La caída de los precios no significa que el parque español se esté renovando al mismo ritmo. De hecho, el mercado de ocasión continúa teniendo una fuerte presencia de vehículos veteranos.

En agosto, el 57% de las ventas correspondieron a coches de más de diez años, según coches.net. El diésel representó cerca del 47% de las operaciones y la gasolina un 36,3%, mientras que los vehículos electrificados alcanzaron el 16,6%.

Este escenario explica una de las reclamaciones que comparten Ganvam y coches.net: facilitar el acceso a vehículos electrificados usados relativamente jóvenes, de entre tres y cinco años, mediante incentivos específicos.

La propuesta busca ampliar las opciones para quienes no pueden asumir el precio de un eléctrico nuevo y, al mismo tiempo, acelerar la renovación de un parque que continúa envejecido.

También reclaman programas de achatarramiento dirigidos a los vehículos más antiguos y contaminantes. La ausencia de este tipo de medidas, según ambas organizaciones, dificulta que los coches más viejos salgan de circulación y prolonga su presencia en el mercado de ocasión.

Madrid, Cataluña y Valencia marcan otra tendencia

El peso de las Zonas de Bajas Emisiones y la concentración de flotas de renting y rent a car están favoreciendo una mayor presencia de vehículos seminuevos y electrificados en mercados como Madrid, Cataluña y la Comunitat Valenciana.

El mercado de ocasión afronta así un doble movimiento: por un lado, la recuperación de la oferta está moderando los precios después de varios años de tensión; por otro, la llegada de nuevos eléctricos e híbridos de fabricantes chinos añade competencia desde el mercado de vehículos nuevos.

Una combinación que está haciendo que comprar un coche usado sea, al menos en términos de precio medio, algo más barato que hace un año.