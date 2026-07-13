Peugeot E-308: así es el compacto eléctrico con el que la marca francesa quiere ganar terreno en la movilidad sin emisiones

Peugeot refuerza su apuesta por la electrificación con el E-308, la versión 100% eléctrica de uno de sus modelos más demandados de su historia.

Disponible en el mercado europeo desde 2023, este compacto amplía la oferta de la gama 308, que ya contaba con variantes de gasolina, diésel e híbridas enchufables.

El Peugeot E-308 medirá, pues en el competido segmento C con una propuesta centrada en la eficiencia.

Equipa un motor eléctrico de 115 kW (156 CV) y 260 Nm de par, alimentado por una batería de 54 kWh de capacidad bruta (51 kWh útiles), que le permite homologar hasta 410 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP.

Uno de sus principales argumentos es el bajo consumo, con 12,7 kWh cada 100 kilómetros, una cifra de las mejores de su categoría.

En cuanto a sus capacidades de recarga, el e-308 incorpora un cargador trifásico de 11 kW y admite cargas rápidas de hasta 100 kW en corriente continua. Gracias a ello, puede recuperar el nivel de batería del 20% al 80% en menos de 25 minutos.

El nuevo EV de la marca francesa ofrece de tres modos de conducción —Eco, Normal y Sport—, además del modo Brake, que incrementa la retención del vehículo para aprovechar al máximo la frenada regenerativa y mejorar la autonomía.

Cuatro niveles de acabado

La versión de acceso, denominada Style, parte desde los 37.040 euros antes de de descuentos y ayudas. Incluye asistentes a la conducción, climatizador o pantalla táctil con conectividad para smartphones.

Por encima está el acabado Allure, que mantiene el mismo precio de partida e incorpora una estética más elaborada, llantas de aleación de 18 pulgadas y un mayor equipamiento tecnológico y de confort.

Las versiones GT y GT Exclusive, disponibles desde 40.000 y 43.300 euros, respectivamente, completan la gama con un enfoque premium.

En ambas terminaciones, destacan la iluminación Full LED o Pixel LED según la versión, una instrumentación digital más avanzada, mejores materiales en el interior y un paquete más completo de asistentes a la conducción.

Diseño reconocible y tecnología

A nivel estético, el E-308 mantiene las líneas características del modelo y estrena la identidad visual más reciente de Peugeot, con una firma lumínica LED y llantas específicas diseñadas para mejorar la eficiencia aerodinámica.

El habitáculo lo preside la última evolución del conocido i-Cockpit de Peugeot, con volante compacto calefactable, cuadro de instrumentos digital tridimensional configurable y una pantalla central de 10 pulgadas desde la que se controla el sistema multimedia i-Connect Advanced.

Además, mediante la aplicación MyPeugeot es posible gestionar de forma remota diferentes funciones del vehículo, como la programación de la recarga o la climatización del habitáculo antes de iniciar la marcha.

En el apartado de seguridad, el compacto eléctrico incorpora tecnologías como el control de crucero adaptativo con función Stop & Go, el detector de ángulo muerto de largo alcance o la alerta de tráfico trasero, entre otros sistemas de ayuda a la conducción.

El Peugeot E-308 también está disponible con carrocería familiar bajo la denominación E-308 SW, una variante que fue el primer familiar totalmente eléctrico comercializado por un fabricante europeo y que puede configurarse con los acabados Allure y GT.