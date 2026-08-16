Los GTI con motor de gasolina aún podrían tener futuro: Peugeot acaba de abrir una puerta que parecía cerrada

Durante algún tiempo parecía que el destino de los pequeños deportivos europeos estaba escrito: si los GTI conseguían sobrevivir, lo harían convertidos en coches eléctricos. Peugeot parecía confirmar precisamente ese camino al recuperar unas siglas míticas con el nuevo E-208 GTI. Sin embargo, la historia podría ser bastante más interesante.

La propia Peugeot acaba de reconocer que un futuro GTI podría emplear una mecánica híbrida. Y, aunque eso no significa el regreso de los antiguos deportivos exclusivamente de gasolina, sí supone algo importante: el motor de combustión todavía podría tener sitio bajo el capó de los próximos GTI de la marca francesa.

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Peugeot recuperó los GTI, pero lo hizo sin motor de gasolina

El regreso de Peugeot al terreno de los pequeños deportivos ha comenzado con el E-208 GTI, completamente eléctrico. Sus 281 CV, diferencial autoblocante, suspensión específica y una aceleración de 0 a 100 km/h anunciada en 5,5 segundos dejan claro que no se trata simplemente de un 208 potente con unas cuantas insignias GTI.

Peugeot quiere que el coche funcione como un verdadero modelo halo: un producto de ventas relativamente reducidas pero capaz de mejorar la imagen del resto de la gama. Alain Favey, CEO de Peugeot, ha explicado que la compañía no persigue grandes volúmenes con sus GTI y que las famosas siglas forman parte del ADN de la compañía.

La elección de la electricidad tampoco es completamente casual. En Francia, la fiscalidad ligada a las emisiones de CO2 penaliza especialmente a los automóviles térmicos más contaminantes, hasta el punto de complicar enormemente la viabilidad comercial de un pequeño deportivo de gasolina convencional.

Peugeot e-208 GTI | Peugeot

El motor de gasolina todavía podría sobrevivir dentro de un GTI

Pero el E-208 GTI no tiene por qué establecer una norma para todos los Peugeot GTI que puedan llegar después.

Preguntado directamente sobre la posibilidad de emplear una mecánica híbrida en un futuro modelo, Favey reconoció que esa solución es posible. Peugeot todavía no tiene aprobado ese automóvil y tampoco ha anunciado qué modelo podría recibirlo, pero la puerta está oficialmente abierta.

Eso cambiaría considerablemente el escenario. Un sistema híbrido permitiría combinar un motor de gasolina con uno o varios motores eléctricos, reduciendo emisiones y aprovechando al mismo tiempo la respuesta inmediata de la electrificación para mejorar las prestaciones.

Sobre todo, permitiría conservar algo que muchos aficionados daban prácticamente por perdido: un Peugeot GTI nuevo con un motor de combustión funcionando bajo el capó.

Eso sí, Favey también ha dejado una condición muy clara. Peugeot no piensa fabricar otro GTI simplemente para aprovechar el nombre. El próximo modelo tendrá que justificar esas tres letras ofreciendo unas prestaciones y un comportamiento suficientemente especiales. De hecho, el responsable de Peugeot reconoce que actualmente la marca todavía no ha encontrado el proyecto adecuado para lanzar ese segundo GTI.

Peugeot E 208 GTI | Peugeot

Ni siquiera Peugeot quiere convertir GTI en una etiqueta para cualquier coche

Hay otra decisión que dice bastante sobre la estrategia de la compañía. Mientras otras marcas han extendido sus denominaciones deportivas prácticamente a cualquier carrocería, Peugeot descarta utilizar GTI en sus SUV.

Para Favey, GTI continúa significando esencialmente hot hatch: un turismo compacto, deportivo y concebido para disfrutar conduciendo. Por eso, aunque modelos como Peugeot 2008, 3008 o 5008 puedan beneficiarse de la imagen creada por los GTI, no está previsto que exista un Peugeot 3008 GTI o un 5008 GTI.

Peugeot tiene previstos siete nuevos modelos para Europa durante los próximos cinco años y su máximo responsable admite que le gustaría que alguno de ellos diese lugar a otro GTI. De momento no existe un proyecto confirmado.

Pero después de años en los que parecía inevitable que los deportivos asequibles abandonasen completamente la gasolina, el cambio de discurso resulta significativo. El primer Peugeot de esta nueva generación GTI es eléctrico; el siguiente no tiene necesariamente que serlo del todo.