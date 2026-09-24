Pere Navarro, califica de "Fake news" que la baliza V16 vaya a dejar de ser obligatoria el 1 de octubre

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha negado este jueves que la baliza V16 para señalizar averías o emergencias en carretera vaya a dejar de ser obligatoria a partir del 1 de octubre. "Fake news, mentira", ha afirmado.

El máximo responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) lo ha expresado así en declaraciones a los periodistas antes de inaugurar la jornada de presentación de las recientes novedades introducidas en el Reglamento General de Circulación en materia de protección de los usuarios vulnerables.

El director de la DGT ha insistido en que con la baliza V16 "todo son ventajas". "Va, funciona, funciona bien, está consolidado. Hemos tenido 170.000 activaciones este verano. Se llama la baliza española en Europa y aquí nosotros continuamos cuestionándonos nuestra propia existencia", ha zanjado.

La baliza V16 es obligatoria desde el pasado 1 de enero averías y accidentes en carretera. No llevarla en elvehículo o llevar una que no esté homologada acarrea una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización.