Los semáforos en verde para peatones no podrán coincidir con el ámbar para vehículos

El 1 de octubre llega un cambio importante a los cruces regulados por semáforos. Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Circulación, el ámbar intermitente para los vehículos no podrá coincidir con el verde para los peatones, una combinación que hasta ahora se utilizaba en algunos puntos para mantener la fluidez del tráfico.

La DGT considera que esta situación puede generar conflictos y ha decidido priorizar la seguridad del peatón frente a la circulación de los vehículos.

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El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha presentado esta modificación durante una jornada sobre el nuevo reglamento celebrada en la sede de la DGT.

La norma incorpora además un apartado específico dedicado al ámbito urbano y pone el foco en los denominados usuarios vulnerables: peatones, ciclistas, usuarios de vehículos de movilidad personal y motoristas.

Hombre en patinete eléctrico | iStock

La prohibición de hacer coincidir ambos semáforos tendrá alguna excepción, pero los ayuntamientos deberán justificarla mediante un informe técnico.

El nuevo reglamento también introduce cambios que afectan directamente a quienes circulan en moto, bicicleta o patinete.

Los motoristas podrán adelantar por el arcén a vehículos detenidos o inmovilizados, siempre que no superen los 30 km/h, mientras que en carretera deberán utilizar guantes y, en ciudad, llevar calzado cerrado.

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Para los patinetes se establece una velocidad máxima de 25 km/h, se prohíbe su circulación por las aceras y se introduce la obligación de registro, matrícula, seguro, casco y luz encendida, además de una edad mínima de 15 años.

En los adelantamientos a ciclistas, por su parte, se mantiene la distancia mínima de 1,5 metros y se añade la obligación de realizar la maniobra a una velocidad 20 km/h inferior al límite genérico de la vía.

Cinturón para taxistas y profesores de autoescuela

Otra de las modificaciones que ya ha generado debate afecta a las exenciones del cinturón de seguridad. Los taxistas estarán obligados a utilizarlo, una medida que la DGT justifica por el efecto ejemplarizante del conductor sobre sus pasajeros.

Profesor de autoescuela muestra indicaciones a una alumna | Freepik

También desaparece la exención que permitía a los profesores de autoescuela no utilizarlo durante determinadas situaciones de enseñanza.

Con el nuevo reglamento, Tráfico pretende trasladar parte del foco de la seguridad vial desde las carreteras hacia las ciudades, donde conviven cada vez más tipos de usuarios y vehículos.