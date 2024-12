Las ayudas que te permiten comprar un Dacia todavía más barato, por 11.540 euros

La Comunidad de Madrid quiere fomentar una movilidad más sostenible y rejuvenecer el parque automovilístico. Por eso mismo ha lanzado el plan Mueve Madrid, que da ayudas de 2.000 euros por achatarrar vehículos de categoría M1 o N1 sin distintivo ambiental y comprar un coche con etiqueta ECO o Cero emisiones. Estas ayudas se pueden pedir para coches comprados a partir del 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026.

Dacia se ha unido a esta ayuda. Por comprar un Dacia con etiqueta ECO, la marca añade 500 euros más de descuento.Si es el Dacia Spring, al ser un coche 100% eléctrico, la ayuda sube a los 1000 euros.

Sin embargo, hay algunas cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, que el plan Mueve Madrid no se puede aplicar junto al plan MOVES III. Esto quiere decir que habrá que decidir por cuál de las dos ayudas optar para comprar el coche.

Dacia Sandero Stepway | Dacia

A priori, parece que el plan MOVES III es la mejor opción a la hora de comprar un coche, pero lo cierto es que hay algunos casos en los que el plan Mueve Madrid puede resultar más interesante. Y es que, en el plan MOVES, solo entran híbridos enchufables, coches eléctricos y coches de hidrógeno. Es decir, no entran micro híbridos, híbridos no enchufables y coches de GLP. Mientras que en el plan Mueve Madrid, sí.

Con el plan Mueve Madrid, el Dacia Duster GLP que cuesta 13.940 euros, se quedaría en 11.540 euros, ya que se le aplicarían los 2000 euros de la ayuda del plan Mueve y los 500 euros que proporciona Dacia por comprar un coche con etiqueta ECO.

En estos casos, el plan Mueve Madrid es sin duda la mejor opción para comprar un coche que contamine menos sin necesidad de ser un coche 100% eléctrico y que aún así haya algún descuento para hacerlo más asequible.

Sin embargo, si de trata de un coche 100% eléctrico el que vamos a comprar, la opción más indicada es el plan MOVES III ya que es el que más cantidad de dinero da, independientemente de si se achatarra o no un coche. Pero es importante saber que el Plan MOVES III acaba el 31 de diciembre de 2024. Esa es otras de las razones por las que se podría optar por el Plan Mueve Madrid, que acaba en el 2026.

Además, puede que el plan MOVES III no se le conceda a todo el mundo porque no cumplen con algunos requerimientos. Por eso lo mejor es pedir las dos ayudas, por si una no nos la conceden. Y si por el contrario, nos dan las dos, pues ya decidiremos cuál es la que más nos conviene.

Aunque, como ya se ha mencionado, lo más interesante del plan Mueve Madrid, es que dan ayudas para todos los coches con etiqueta ECO, independientemente de si es híbrido no enchufable, GLP o microhíbrido. Y lo cierto es que, los coches se quedan muy bien de precio, gracias también a la contribución de Dacia, como en el caso del Dacia Sandero.