Ahora

ONCE del día de los enamorados

Super 11 de la ONCE de San Valentín💞 | Comprueba los resultados del sábado 14 de febrero de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del sábado 14 de febrero de 2026.

Super Once del sábado | Comprueba los resultados de los cinco sorteos de hoySuper Once del sábado | Comprueba los resultados de los cinco sorteos de hoylaSexta

Para este sábado 14 de febrero de 2026, día de San Valentín, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): 1, 7, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 48, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 71, 80
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex, así como los resultados del Super Once de ayer.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Rubio llama a una "alianza fuerte" con Europa pero con las exigencias de Trump: "Reclama reciprocidad de sus amigos europeos"
  2. La vieja guardia sacude al PSOE por la "falta de autocrítica" tras la debacle de Aragón y las palabras de Óscar López
  3. Más frío, más viento, pero menos lluvia el fin de semana: Oriana se despide este sábado con aviso rojo en la Comunitat Valenciana para dar paso a un anticiclón
  4. Hasta 35 millones para Equipo Económico en cinco años, una amortización sospechosa o pagadores desconocidos: el informe patrimonial del exministro Montoro
  5. El Patronato: la cárcel moral del franquismo que persiguió a la "mujer caída" hasta 1985
  6. Una vecina del secuestrador de Murcia llevó a la víctima al médico tras perder la visión por una paliza y la devolvió al horror de esa casa