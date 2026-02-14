Ahora

San Valentín en la ONCE

[La ONCE de San Valentín💖] Resultados del Triplex de la ONCE del sábado 14 de febrero de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del sábado 14 de febrero de 2026, día de San Valentín.

Para este sábado 14 de febrero de 2026, día de San Valentín, los resultados de los cinco sorteos del Triplex de la ONCE son:

  • Sorteo 1: pendiente de sorteo
  • Sorteo 2: pendiente de sorteo
  • Sorteo 3: pendiente de sorteo
  • Sorteo 4: pendiente de sorteo
  • Sorteo 5: pendiente de sorteo

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

