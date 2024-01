No son pocos los premios del Cupón Extra de Navidad. Para este sorteo de la ONCE, existe la posibilidad de que 972.480 cupones están premiados. En total, el dinero que se pone en juego en premios es de más de 51 millones de euros, siendo el premio principal el mayor, de 400.000 euros. Los dos siguientes premios no son nada desdeñables, de 40.000 y 20.000 euros, respectivamente, a los que se suman un montón de terceros premios que, como si fueran una pedrea de Navidad, reparten 100 euros por cupón.