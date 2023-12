La ONCE, además de celebrar sus sorteos diarios como el Super Once, el Triplex o (al menos de lunes a jueves) el Cupón Diario, también tiene sorteos extraordinarios. El Sorteo Extra de Navidad de la ONCE se celebra todos los años el 1 de enero y en 2024 no va a ser diferente. La ONCE vuelve a organizar uno de sus sorteos más importantes, con un premio de 400.000 euros que iguala al Gordo de Navidad, aunque no reparte a tantos ganadores como lo hace el sorteo de Loterías y Apuestas del Estado.

En este sorteo de lotería de la ONCE, la cantidad de dinero a repartir asciende a 51.176.000 euros, entrepremios principales, aproximaciones, terminaciones y reintegros. Los premios principales se determinan por extracciones de cinco cifras y son los siguientes:

Premio principal: 400.000 euros

Primero premio adicional: 40.000 euros

Segundo premio adicional: 20.000 euros

También se realizan 150 extracciones denominadas terceros premios adicionales, premiadas con 100 euros por cupón, como si fueran la pedrea de la Lotería de Navidad. En cuanto a las aproximaciones, se dividen en las siguientes categorías:

Aproximaciones del premio principal: 400 euros

Aproximaciones del primero adicional: 300 euros

Aproximaciones del segundo adicional: 200euros

Por último, los premios por terminaciones son los siguientes:

Cuatro últimas cifras del premio principal: 500 euros

Tres últimas cifras de los tres premios mayores: 50 euros

Dos últimas cifras de los tres premios mayores: 20 euros

Reintegro: 10euros

¿Cómo puedo cobrar mis premios del Cupón Extra de Navidad?

En caso de ser premiado en una de las categorías del sorteo del 1 de enero, existen varias vías para reclamar el dinero del premio. En caso de haber comprado la participación a través de la página de JuegosONCE, el importe es ingresado automáticamente en la cuenta virtual creada para realizar la adquisición. Desde esta cuenta se puede realizar una transferencia a una cuenta bancaria sin coste alguno para el jugador.

Si el cupón premiado fue comprado a un vendedor en uno de los puntos de venta autorizados por la ONCE, se puede cobrar en función del importe y la disponibilidad a través del propio vendedor o punto de venta y los Centros ONCE. También se puede cobrar a través de las entidades autorizadas:

Abanca

Sabadell

Santander

CaixaBank

Correos

¿Cuánto se queda Hacienda de mi premio?

Todos lo premios de lotería tienen un mínimo exento de dinero que está libre de tributación, marcado en 40.000 euros. Todas las cantidades que excedan esa cifra tendrán que tributar un 20%.

En el caso del Cupón de Navidad, solo estarían obligados a tributar los ganadores del premio principal de 400.000 euros. De esta cantidad, la Agencia Tributaria se quedaría con 72.000 euros, recibiendo los ganadores finalmente 328.000 euros, exactamente lo mismo que los ganadores del Gordo de la Lotería de Navidad.

El siguiente premio sería el primero adicional, de 40.000 euros, que estar en el límite marcado por la ley sería cobrado por los ganadores íntegramente, como el resto de los premios al encontrarse por debajo de esta cantidad.