¡Hoy es Nochevieja! Este domingo, 31 de diciembre, se acaba el año 2023, pero eso no significa que no haya sorteos. Además de los sorteos diarios de Super Once y Triplex , este último domingo del año también tiene lugar el último Sueldazo de la ONCE de 2023, con la segunda edición del fin de semana a las 21:25h. El juego reparte 20.000 euros al número ganador y, para aquel que además acierte la serie, 300.000 euros más el sueldo de 60.000 euros al año durante los próximos 20 años.