Pocos tienen dudas de que el sorteo de Lotería de Navidad del 22 de diciembre es el más importante de cuantos se juegan a lo largo del año, pero no es el único que tiene lugar durante las fechas navideñas. Hay otros sorteos organizados por las diferentes organizaciones de juegos de azar que también tienen su hueco e importancia durante estas fechas.

De hecho, las organizaciones aprovechan efemérides muy señaladas para repartir suerte entre los jugadores de lotería. Tanto el 31 de diciembre de 2023 como el 1 de enero de 2024 hay gente atenta a sus participaciones por si la suerte les da una alegría. ¿Pero qué ocurre con los sorteos diarios de Loterías y Apuestas del Estado? ¿Y con los sorteos de la ONCE?

Lo cierto es que estos sorteos, cuyas celebraciones son muy cortas, no se interrumpen durante los días festivos, tampoco en estas fechas. Así pues, este domingo, 31 de diciembre, pese a ser el último día del año y una de las fiestas más esperadas del año, la de Nochevieja, la ONCE celebra sus habituales sorteos: Super Once y Triplex, tres veces al día, y el Sueldazo del fin de semana. Mientras tanto, Loterías y Apuestas del Estado también celebra el domingo el sorteo diario de la Bonoloto y el especial del último día de la semana, el Gordo de La Primitiva.

Por su parte, el 1 de enero, que además de ser Año Nuevo es día festivo en el calendario laboral siempre, también hay los mismos sorteos que cualquier lunes: Super 11 y Triplex, desde las 10:00h de la mañana, y Bonoloto, por la noche. Además de todos estos diarios, la ONCE celebra su Cupón Diario de los lunes y SELAE, el de La Primitiva, aunque también el EuroDreams, una lotería europea que gestiona desde España. Pero, a estos, se les suman dos sorteos extraordinarios estos días.

Nochevieja: La Grossa de Cap d'Any

En el caso del día de Nochevieja, el sorteo más importante que se realiza es el que organiza Loteries de Catalunya: La Grossa de Cap d'Any, un sorteo que se lleva celebrando desde el año 2013 y tiene lugar pasado el mediodía, partir de las 12:30h.

En este sorteo se realizan ocho extracciones de cinco cifras que van premiado en sentido ascendente. La primera, segunda y tercera extracciones corresponden a la quinta categoría, mientras que la octava extracción, la última del día, es la del premio más grande de este juego, que recompensa con 200.000 euros a los jugadores que tengan un billete con ese número.

Además, en este juego todos los números extraídos generan premios por aproximaciones y terminaciones. Puedes consultar todos las categorías en nuestro artículo sobre premios de La Grossa de Cap d'Any.

Año Nuevo: Cupón Extra de Navidad de la ONCE

El primer juego importante del año viene a cargo de la ONCE. En 2014 la organización comenzó a celebrar el Cupón Extra de Navidad en la mañana del 1 de enero cuyo premio mayor iguala al del Gordo de Navidad: 400.000 euros que se reparten a los ganadores.

Aunque se juega la misma cantidad de números, los 100.000 que hay entre el 00000 y el 99999, la diferencia es el nivel de emisión entre ambos sorteos: en la Lotería de Navidad se emiten 1.850 décimos de cada uno de ellos, mientras que en el caso del Extra de Navidad solo son 80 cupones.

Aparte de este premio principal, el Cupón Extra de Navidad sortea un primer premioadicional de 40.000 euros, un segundo adicional de 20.000 euros, varios terceros al estilo de las pedreas de la Lotería de Navidad y otras categorías que se pueden consultar en nuestro artículo sobre premios del Cupón Extra de Navidad.

La Lotería del Niño del 6 de enero

Para cerrar la temporada navideña, no podemos obviar la Lotería del Niño, sorteo que se celebra siempre el 6 de enero coincidiendo con la festividad del Día de Reyes. De este sorteo se dice que "toca más" que la Lotería de Navidad, pero esto se debe a que reparte más premios.

Si en la Lotería de Navidad hay 15.304 números premiados entre premios principales, aproximaciones, centenas, terminaciones y pedreas, en el caso de la Lotería del Niño esta cantidad asciende a 37.920 números. Así, en la Lotería de Navidad hay un 15,3% de probabilidades de llevarse al menos un reintegro, mientras que en El Niño hay casi un 38% de probabilidades de que toque algo.

La diferencia entre premios es muy grande también: la Lotería de Navidad destina a premios 2.590 millones de euros, mientras que El Niño sortea "solo" 770 millones de euros.