Si estás aquí, puede que sea porque has tenido suerte en el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE del 1 de enero y te haya caído alguno de los premios que repartió el primer día del año. En total, este año se han repartido 35,28 millones de euros gracias a los tres principales premios del día. El principal reparte 400.000 euros, aunque hay otros dos premios mayores, que reparten 40.000 y 20.000 euros por cupón premiado.

Este año se han puesto a la venta 80 cupones de cada número y del principal, de hecho, se vendieron 77, por lo que en diferentes puntos del país hay 77 personas celebrando la suerte con la que han entrado en el nuevo año. Al igual que ocurre con los premios de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, la ONCE también tienen una serie de establecimientos autorizados para cobrar los premios, en función de la cuantía de los premios.

Si los ganadores compraron el cupón a través de la página web oficial de la ONCE, el premio se ingresa directamente en la cuenta virtual que se precisa para adquirir los cupones. Desde esta cuenta virtual es posible realizar una transferencia bancaria a una cuenta de la que el ganador sea titular.

En el caso de que el cupón se haya comprado a través de la red de vendedores oficiales de la ONCE o desde un punto de venta autorizado, hay dos posibilidades, dependiendo del importe del premio. En esta situación es en la que se encuentran la mayor parte de los ganadores de los premios del Cupón Extra de Navidad de este año, ya que sólo un par de cupones ganadores (entre ellos, uno de 400.000 euros) fueron vendidos online.

Si la cuantía del premio es de 600 euros (o menos), es posible cobrarlo en efectivo, siempre y cuando el punto de venta (o el vendedor) de la ONCE tenga el dinero en metálico disponible. Todos los premios que superen esta cantidad, se cobrarán a través de transferencia bancaria, y se puede gestionar el cobro o bien a través de un centro de la ONCE o de alguna entidad autorizada. Entre ellas se encuentran las siguientes:

Abanca

Banco Santander

Sabadell

Caixabank

Correos

¿Hasta cuándo se cobran los premios del Extra de Navidad?

Es de sobra sabido que los premios de la Lotería de Navidad caducan a los tres meses. ¿Pero qué pasa con los del Cupón Extra de Navidad? La ONCE también tiene un límite de fecha para cobrar los premios, y ojo porque es mucho más corta que la de los sorteos organizados por Loterías y Apuestas del Estado.

Según se indica en la página web oficial de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), los cupones premiados de los sorteos de la ONCE caducan a los 30 días naturales. Además, desde la ONCE son bastante más estrictos con el estado del cupón premiado, siempre que sea físico, por supuesto: "lamentablemente, un cupón roto no será válido según la normativa del sorteo". Pero, además, tampoco se puede cobrar un cupón premiado "enmendado" o "deteriorado", ni tampoco uno que haya sido robado o que haya desaparecido.

Cuánto se lleva Hacienda de los premios

A diferencia de los premios de otros sorteos, sólo uno de los tres premios mayores del Cupón Extra de Navidad tributan a Hacienda. En virtud de la legislación tributaria especial que afecta a los premios de loterías, también de las organizadas por la ONCE, todos los premios que superen los 40.000 euros están sujetos a un impuesto especial. Así pues, en el caso de estos premios, esta es la cantidad que se lleva Hacienda y la que se lleva cada ganador: