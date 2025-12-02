¿Se puede comprar Lotería de Navidad de 'Doña Manolita' online?

Si hay una administración de Lotería famosa en toda España es esta: ubicada en el centro de Madrid, 'Doña Manolita' recibe millones de visitantes cada año, en cualquier época del año.

Cuando se trata de la Lotería de Navidad, si existe una administración de Lotería, una sola, que sea conocida en toda España, esa es esta. 'Doña Manolita' tiene años de tradición en Madrid, fama que ha ido creciendo según ha ido repartiendo Gordos y otros grandes premios del sorteo de Navidad —y de muchos otros también—.

Precisamente por eso, cada año decenas, cientos y miles de personas hacen colas durante horas para poder adquirir alguno de los décimos que tienen a la venta. Y aunque son mucho más visibles las semanas previas al sorteo, sí, las colas en 'Doña Manolita' son también cosa del verano: cuando Loterías y Apuestas del Estado pone a la venta la Lotería de Navidad, en pleno verano, ya se acumulan, especialmente los turistas y visitantes de la capital, frente a sus puertas en el centro de la ciudad para poder hacerse con uno de los números.

Casi siempre hay cola en 'Doña Manolita', pero todos quieren un trozo del pastel. Es por eso que, con la digitalización de la vida, en general, son muchos que se preguntan... Si ya se puede hacer prácticamente cualquier trámite online, incluida la compra de Lotería de Navidad, ¿podrá comprarse Lotería de Navidad de 'Doña Manolita' por Internet?

Sí, y no. Efectivamente, 'Doña Manolita' tiene página web, a través de la cual se pueden adquirir no sólo participaciones de diferentes sorteos a lo largo de todo el año, sino también merchandising propio, una opción para adquirir diferentes productos con la imagen de la fundadora de la administración de Lotería más famosa de España que estará, según indican, "próximamente" disponible.

Y también se puede, obvio, comprar Lotería de Navidad. Pero igual que ocurre con el establecimiento físico, la Lotería de Navidad online de 'Doña Manolita' es difícil de conseguir. Seguramente, en cuanto arranca la venta de décimos será más sencillo pero a 20 días del sorteo, el día 2 de diciembre de 2025, todas las opciones están agotadas.

Una imagen de la portada de la página web de 'Doña Manolita'

Sí permite, en esta fecha, adquirir décimos para el sorteo de la Lotería del Niño de 2026, el primer gran sorteo del año, que se celebra el 6 de enero.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.