José Luis Cortés, abogado experto en litigios de lotería: "Podrás tener un pleito muy bonito, pero al final no vas a cobrar"

José Luis Cortés, abogado especializado en conflictos por la lotería, analiza en este vídeo el caso de 'El Gordo' en Villamanín, donde defiende el acuerdo entre los vecinos premiados "por paz social y eficiencia".

Los problemas con participaciones de lotería, como en el caso de Villamanín con 'El Gordo' de la Lotería de Navidad, son más habituales de lo que parece. Por ello, Más Vale Tarde analiza este caso con José Luis Cortés, un abogado experto en este tipo de conflictos.

Cortés explica en el vídeo sobre estas líneas que, en este caso y "por paz social y eficiencia", sería recomendable que "llegaran a un acuerdo global".

En este sentido, defiende la reducción de una parte del premio "en cada partícipe" para no tener que llegar a la vía judicial.

De terminar el asunto en los tribunales, el abogado explica que tanto la comisión de fiestas como sus responsables podrían declararse insolventes: "Podrás haber tenido un pleito muy bonito, pero al final no vas a cobrar", sentencia.

Respecto al acuerdo, indica que debería estar firmado por todos los premiados y tendría que ser "ante notario". No obstante, se muestra escéptico de que se pueda alcanzar, ya que considera que "hace falta un liderazgo de alguien" en la negociación y "no lo estamos viendo".

