Madrid es la comunidad autónoma que más lotería vende y, en concreto, Doña Manolita es la administración que más premios reparte de toda España. Los revendedores aprovechan las largas colas para hacer negocio, aunque ante Equipo de Investigación muestran su indignación con la Policía: "La Policía no nos deja y a los carteristas sí les dejan", denuncia un vendedor ambulante.

"No se dan cuenta de que nosotros nos ganamos el pan con el sudor de nuestra frente", defiende un hombre, a lo que añade que no les dejan vender porque dicen que se trata de "venta ambulante", aunque ellos dicen que no están "haciendo nada malo". Además, indican que los décimos que venden son de Doña Manolita, que venden por "dos euros más para poder ganar algo para comer".

Sin embargo, reconocen que no tienen ningún convenio con la famosa administración de lotería, sino que ellos compran y venden. Y en lo referente a las multas por revender décimos, dicen que "nunca llegan". Asimismo, cuentan que pueden llegar a vender "10 décimos en un día". "Mi madre lleva 10 años haciendo esto y tengo tías que llevan 25", expresa uno de los vendedores. Y pese a que aseguran que tienen autorización para poder vender, al pedirles que la muestren dicen que no la llevan encima.