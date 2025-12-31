Lío con el Gordo: la comisión de Fiestas de Villamanín trabaja para ofrecer "lo antes posible" una solución con "máximas garantías"

Imagen de un vecino de Villamanin con el número del Gordo de la Lotería de Navidad

¿Por qué es importante? Desde que el pasado viernes se acordase que ellos mismos renunciarían a sus participaciones y décimo que les correspondía como organización no ha habido más pactos.

La comisión de Fiestas de Villamanín está buscando soluciones para los compradores de papeletas del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, quienes deberán renunciar a parte del premio debido a la venta excesiva de participaciones. En un comunicado, anunciaron que trabajan con expertos jurídicos y notariales para asegurar un proceso seguro y riguroso. Además, planean implementar una herramienta digital para gestionar la información de manera confidencial y segura. La comisión renunciará a sus participaciones para cubrir parte del déficit, pero se necesita un acuerdo con los vecinos para resolver la situación. Se aconseja evitar la vía judicial, ya que prolongaría el proceso sin garantizar pagos inmediatos.

La comisión de Fiestas del Ayuntamiento de Villamanín sigue trabajando para encontrar una solución que satisfaga a todos los agraciados que compraron papeletas y que tendrán que renunciar a una parte del premio Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Así lo han hecho saber en un comunicado que han publicado en su cuenta de Facebook y en el que han señalado que están trabajando con "distintos profesionales", principalmente del "ámbito jurídico y notarial" con el objetivo de "analizar con detalle las distintas alternativas posibles y asegurar que cualquier paso que se dé se haga con las máximas garantías, seguridad y rigor para todas las personas implicadas".

Del mismo modo, han expresado que están valorando distintas posibilidades para habilitar un sistema que les permita "ordenar y centralizar la información" relativa a las participaciones, de forma que se garantice en todo momento la "confidencialidad y un tratamiento seguro de los datos". De hecho, van a habilitar una herramienta digital que facilite este proceso de "manera clara y accesible".

Igualmente, la comisión ha informado de que uno de los aspectos clave que están intentando solventar es el crear una "estructura formal" que les permita "canalizar correctamente los trámites administrativos y bancarios necesarios". Según han trasladado, este paso es "imprescindible" para poder avanzar "con orden y seguridad" en las siguientes etapas del proceso.

Por otra parte, han reclamado "paciencia y comprensión", puesto que estas fechas, con tanta festividad por medio, no son las más ágiles para la tramitación de estas gestiones. No obstante, han remarcado que "un proceso de esta naturaleza requiere de comprobaciones, coordinación y preparación documental" y que eso lleva "su tiempo".

"Agradecemos sinceramente la paciencia y comprensión que se está mostrando, mientras seguimos trabajando para alcanzar una solución equilibrada, transparente y lo más ágil posible", ha concluido.

¿Qué ha ocurrido en Villamanín y qué posibles soluciones hay?

El pasado 22 de diciembre el 79.432 dejó a repartir 80.000 euros por cabeza entre todas aquellas personas que habían comprado una participación, de la cual se jugaban cuatro euros y uno más iba para la comisión. Sin embargo, días más tarde se descubrió que se habían vendido más papeletas que décimos tenían asignados. Esto provocó el desconcierto y el enfado de muchos vecinos que se sintieron engañados.

Este órgano consistorial citó a los agraciados el pasado viernes en una reunión en el Hogar del Pensionista, donde se acordó que los integrantes de la comisión renunciarían a sus participaciones y su décimo que les correspondía como organización. Todo ello suma dos millones de euros de los cuatro que se deben cubrir. La parte restante saldría de una 'quita' del premio de los vecinos. La primera propuesta fue del 10%, pero se rechazó y no se ha llegado a otro pacto. Ahora queda saber cuántos querrán cobrar ahora y cuántos van a renunciar a una parte para que todos puedan cobrar.

Ante este escenario, laSexta contactó con distintos especialistas en la materia que aseguraron que la mejor solución era que llegaran a un acuerdo, puesto que si recurrían a la vía judicial, el proceso se alargaría, ya que requeriría de una investigación y un juicio. Cabe destacar que durante todo ese tiempo nadie vería un euro. De hecho, para poder cobrar debería de haber una sentencia firme. En el caso de que se fallara la culpabilidad del organismo, deberían hacer frente a los pagos ellos mismos.

