Los detalles Sigue en directo la entrevista de Gonzo a Pedro Sánchez en Salvados a una semana de las elecciones generales del 29N.

Pedro Sánchez regresa a Salvados diez años después de su última entrevista en el programa de laSexta. El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección se sienta este domingo 22 de noviembre frente a Gonzo, en plena campaña electoral y apenas unas horas después del cara a cara que protagonizó con Alberto Núñez Feijóo. Una conversación que llega en un momento decisivo, a solo una semana de las elecciones generales del próximo 29N.

Hace una década, el entonces líder socialista acudía para anunciar que se preparaba para recuperar la Secretaría General de su partido. Ahora, regresa como presidente del Gobierno y con el objetivo de renovar el cargo.

Gonzo y Sánchez repasarán en este encuentro el debate electoral celebrado la noche anterior a la grabación de la entrevista, con los periódicos del día sobre la mesa. El periodista preguntará al candidato por los entresijos del cara a cara, su relación personal con Feijóo y las expectativas ante un resultado electoral que se presenta incierto.

La entrevista aborda también algunos de los asuntos que han marcado la legislatura y la campaña: la crisis de la vivienda y los últimos desahucios, la reciente huelga general, la amnistía a los líderes del procés y la relación con Junts.

También hay espacio para las consecuencias de los accidentes ferroviarios, que culminaron con la dimisión de Óscar Puente, y para la situación judicial y política del entorno más cercano al presidente, así como los casos de corrupción que afectan a figuras relevantes de su espacio político.

¿Qué resultado espera Sánchez el próximo 29N? ¿Contempla abstenerse en una investidura para impedir que la ultraderecha llegue al Gobierno? Gonzo dibuja un retrato político y personal del candidato socialista en uno de los momentos más determinantes de su trayectoria.

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