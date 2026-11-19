Mientras algunas personalidades como Carlos E. Cué, Benjamín Prado o Teresa Rodríguez se decantan por el presidente del Gobierno, otras como Juan de Dios Colmenero o Carmen Morodo apuestan por el líder del PP.

El cara a cara electoral de esta noche entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ya tiene sus primeros pronósticos. Los colaboradores e invitados de Más Vale Tarde se han mojado y han elegido quién creen que saldrá vencedor del encuentro entre los dos líderes políticos. Aunque las opiniones están divididas, de momento hay una ligera ventaja para el presidente del Gobierno.

Entre quienes apuestan por Sánchez se encuentran los periodistas Carlos E. Cué, Benjamín Prado y Pilar Gómez, así como la política andaluza Teresa Rodríguez. Entre los motivos de su decisión argumentan sobre la capacidad comunicativa del socialista, pero también de la necesidad que tiene de ganar este debate.

"El que más necesita ganar, arriesgar y jugar fuerte es Sánchez, porque es el que está más atrás en las encuestas. Yo creo que Feijóo con ir a empatar y que sea tranquilo (...), le vale", resume Cué al respecto. "Pienso que Sánchez está más ágil en esta campaña y es mejor orador", comenta Rodríguez.

En el otro lado están quienes dan como ganador a Núñez Feijóo. Es el caso de Juan de Dios Colmenero, director de Onda Cero; Carmen Morodo, periodista de La Razón, y Gonzalo Bernardos, economista, que también han compartido sus pronósticos en el programa.

El sentir general es que la posición de Feijóo, al estar en la oposición puede ser más fácil, ya que cuenta con argumentos como líder de la oposición.

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