Los detalles Los dos candidatos a la Presidencia del Gobierno han abordado en el segundo tema del cara a cara aspectos como el SMI o las pensiones.

La Academia de Televisión fue el escenario del debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, emitido por laSexta, donde se confrontaron los líderes de los principales partidos políticos de España. El debate se centró en cinco bloques temáticos: vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, migración y política exterior, y corrupción y regeneración democrática. En el tema de economía y fiscalidad, ambos candidatos discutieron sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la posible subida del salario medio, y la viabilidad de las pensiones. Cada candidato tuvo ocho minutos para expresar sus ideas sobre estos temas.

La Academia de Televisión ha sido la sede este jueves del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, un debate que se ha podido ver en laSexta sobre la confrontación entre los líderes de los dos principales partidos políticos españoles.

Los dos han confrontado ideas sobre cinco grandes bloques: vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, migración y política exterior y corrupción y regeneración democrática.

El segundo tema que han abordado ambos candidatos ha sido la economía y fiscalidad española. Tanto Sánchez como Feijóo han abordado la subida del Salario Mínimo Interprofesional, se ha abordado la posible subida del salario medio, la viabilidad de las pensiones y otros varios temas más relacionados con este ámbito.

Feijóo y Sánchez han contado con ocho minutos cada uno para poder expresar sus ideas al respecto de la economía y la fiscalidad española.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido