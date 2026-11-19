Los detalles Porque tras acusarse mutuamente de no dar respuesta a muchos de los problemas sociales como la vivienda o las pensiones, ha llegado el momento de la sanidad pública. El candidato socialista ha hablado de recortes del PP en Galicia y Feijóo ha negado cada dato.

El debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se caracterizó por ser tenso, con múltiples interrupciones y enfrentamientos verbales, especialmente al tratar temas de derechos y servicios sociales. Ambos se acusaron de no abordar problemas como la vivienda y las pensiones. Sánchez criticó a Feijóo por los recortes en la sanidad pública gallega durante su gestión en la Xunta de Galicia, mencionando la reducción de camas hospitalarias y personal sanitario. Feijóo, visiblemente molesto, defendió su gestión y afirmó creer en la sanidad y educación públicas, destacando su experiencia en la gestión de servicios públicos.

Un debate tenso, con múltiples interrupciones y con más de un enganchón verbal. Uno de los más duros, a la hora de debatir por los derechos y servicios sociales. Así ha sido el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de este jueves.

Porque tras acusarse mutuamente de no dar respuesta a muchos de los problemas sociales como la vivienda o las pensiones, ha llegado el momento de la sanidad pública. Un tema que Sánchez ha usado para atacar a Feijóo porque, según ha explicado, el PP recortó la sanidad gallega.

"Usted habla efectivamente de que tenemos que reforzar los servicios públicos. Vamos a ver cuál es la experiencia de su gestión, señor Feijóo", ha propuesto Sánchez. "Ustedes, al frente de la Xunta de Galicia, usted en particular, recortó el presupuesto del Servicio de Salud gallego, recortó el número de camas hospitalarias, recortó la plantilla de profesionales de más hospitales públicos que ningún presidente de la Xunta de Galicia", ha dicho.

"No puedo permitirle que usted nos cuente mentiras", ha interrumpido Feijóo. Porque estas palabras han despertado un gran enfado entre el candidato del PP. "No mienta, ¿los gallegos son tontos y me votaban?". "Por favor, señor Sánchez, un poco de respeto".

"Usted recortó el número de camas hospitalarias, recortó en más de 600 la plantilla de profesionales sanitarios y privatizó el hospital público de Vigo para beneficiar a una corporación que tenía de socios a un tal Rodrigo Rato y al Luis, al señor Luis de Guindos", ha contraatacado el candidato del PSOE.

"He gestionado servicios públicos toda mi vida. He gestionado diez años la sanidad. Usted no. He estudiado en una universidad pública, la Universidad de Santiago. Usted en una universidad privada. El Hospital de Vigo está a nombre del Servicio de Salud", ha dicho por último Feijóo. Justo después se ha acabado su tiempo; aunque ya sin él, ha dicho: "Creo en la sanidad pública y en la educación pública".

Puedes ver íntegro el debate cara a cara Sánchez-Feijóo en atresplayer

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