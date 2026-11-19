El sociólogo opina que, en un contexto donde las encuestas anticipan una victoria del PP, Sánchez es el que más tiene que perder.

El sociólogo Ignacio Urquizu destaca la importancia de los debates en situaciones electorales reñidas, como el cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Según Urquizu, el debate podría influir en las transferencias de votos, especialmente entre PP y Vox, donde Feijóo podría perder 1.5 millones de votos, principalmente de jóvenes. En el caso del PSOE, el riesgo es la fuga de votantes hacia la derecha y la izquierda alternativa. Feijóo, quien lidera en las encuestas, tiene más que perder, mientras que Sánchez debe arriesgar para recuperar votantes. El post-debate en redes sociales será crucial, con mensajes polarizados y sesgados.

"Cuando la situación es muy reñida es cuando los debates son más importantes", arranca explicando el sociólogo Ignacio Urquizu, minutos antes del cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Y aclara que la incidencia principal será sobre las fugas, las personas que pretenden pasar de un partido a otro.

Pone el ejemplo de las transferencias entre PP y Vox. Los de Feijóo perderían, según las encuestas, aproximadamente 1.5 millones de votos, "especialmente de jóvenes", en favor de los de Abascal. Así, destaca que con este debate podría "cortar un poco esta fuga o incluso reducirla".

En el caso del PSOE, el peligro no es sólo ante las formaciones de la izquierda alternativa, sino también porque "tiene un 10% de antiguos votantes que se irían hoy al bloque de la derecha". Su objetivo, por tanto, sería frenar estas trasferencias de votantes moderados. "Es algo que ya hizo en 2023".

Feijóo, quien más tiene que perder

En un contexto donde las encuestas anticipan una victoria del PP en las elecciones y que podría formar un Gobierno de coalición con Vox, el sociólogo declara que "Feijóo es el que más tiene que perder". Del otro lado, opina que Sánchez sería "el que más tiene que arriesgar".

Ya no es sólo porque parte de una posición con menos apoyos, sino también por las fuga. "Feijóo no compite con Sánchez, pero Sánchez con Feijóo sí, porque le está quitando una parte del electorado".

"Seguramente vamos a ver a un Feijóo muy tranquilo", anticipa. Y del otro lado opina: "Y a un Sánchez más a la defensiva porque necesita recuperar lo que le están quitando".

Habla además de la importancia del post-debate, que considera "casi más importante que el debate". "Cinco minutos antes de que acabe el debate, las redes sociales se van a llenar de mensajes y consignas", aunque declara sesgos. "Vamos a ver el Madrid-Barça de la política, nadie va a decir que ha perdido su partido.

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