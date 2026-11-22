¿Qué ha dicho?Ada Colau, candidata de Frente Amplio, defiende además "acabar con el 'dumping' fiscal de Madrid" y perdonar la deuda a las comunidades autónomas.

Ada Colau ha criticado al PSOE, sugiriendo que parece rendirse ante un posible gobierno de extrema derecha, y ha subrayado que su partido, Frente Amplio, no lo hará. En una entrevista con 'El Periódico', Colau afirmó que las elecciones del 29 de noviembre decidirán entre un gobierno con Vox o con Frente Amplio. Destacó que su partido es una opción más útil que el PSOE, ya que busca formar un gobierno progresista con políticas valientes. Criticó al gobierno de Sánchez por su gestión de la vivienda y propuso una ley para reducir los precios y frenar la especulación. En política autonómica, abogó por acabar con el 'dumping' fiscal de Madrid y perdonar las deudas de las comunidades. Sobre inmigración, señaló la complejidad del tema y criticó la relación con Marruecos, calificándolo de régimen autoritario con intereses opuestos a los de España.

Ada Colau ha afirmado que parece que el PSOE "se esté rindiendo ante la posibilidad de un Gobierno de extrema derecha", y ha asegurado que su formación no se va a rendir. La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales ha hecho estas declaraciones en una entrevista concedida a 'El Periódico' este domingo ha dicho.

"Ha quedado muy claro que el próximo 29 de noviembre se vota si el Gobierno de coalición es con Vox o con el Frente Amplio", ha comentado al hablar de cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo del pasado 19 de noviembre.

Colau ha defendido que el voto a Frente Amplio es más útil que el del PSOE debido a que, sostiene, la campaña de Sánchez se basa únicamente en frenar a la extrema derecha: "Frente Amplio es un voto doblemente útil porque nosotros vamos a formar parte de un Gobierno progresista, pero lo vamos a hacer para hacer políticas valientes".

La candidata de Frente Amplio ha echado en cara al Gobierno de Sánchez haber "fallado en vivienda" y ha asegurado que si su formación forma parte del nuevo Ejecutivo, desde el primer Consejo de Ministros luchará por que se apruebe una ley para bajar los precios de la vivienda y frenar la especulación. Su objetivo además es que tenga un efecto inmediato en la vida de los ciudadanos.

Política autonómica

Colau ha defendido además que hay que "acabar con el 'dumping' fiscal de Madrid" y ha abogado por perdonar de forma igualitaria las deudas de las comunidades autónomas.

"Hay un déficit histórico que, efectivamente, es urgente mejorar en Catalunya, pero creo que hay que hacer un planteamiento general", ha apuntado acerca de Cataluña.

Gestión de fronteras

Acerca de la inmigración y la gestión de las fronteras, lo ha definido como un asunto complejo, y ha puesto el ejemplo de Ceuta: "Hemos visto varias cosas que sucedían y en algunas todavía no sabemos exactamente qué ha pasado porque están bajo investigación. Se habla de guerra híbrida. Yo considero que Marruecos ha tenido algún tipo de responsabilidad, por mucho que el PSOE esté diciendo que no tiene indicios".

En este sentido considera que la relación con Marruecos es difícil porque es "un régimen autoritario que tiene otros intereses" contrarios a los de España.

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