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Rumbo al 29N

Sánchez saca pecho de sus logros ante un Feijóo que define al Gobierno en cuatro palabras: "Corrupción, machismo, incompetencia y soberbia"

Los detalles Mientras el PSOE habla de "involución", en el PP consideran "el cambio decencia" e insisten en que van a crear "un millón de viviendas". Abascal tilda de "mafia" al Ejecutivo mientras Colau lo deja claro: "Vamos a subir impuestos a los ricos".

La campaña electoral, en marcha
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Segundo día de campaña. Segundo día en el que los líderes de los principales partidos políticos de España se han dado sus respectivos baños de masas con su gente. Con Sánchez desde Palma y Feijóo desde Santiago de Compostela, el socialista ha vuelto a señalar la "involución" de un Gobierno PP y Vox mientras desde la derecha se habla de que "el cambio es decencia".

Y es que el PSOE ha vuelto a enarbolar la bandera de la 'buena política'. La de las formas, la de dejar a sus rivales políticos esa "mala educación": "Eso, para los del 'me gusta la fruta".

Todo, en un acto en Palma en el que ha sacado pecho de lo logrado durante su mandato. En especial, esa "subida del 23% de salario medio" y el "real decreto ley de Mari Carmen" en materia de vivienda.

Mientras, desde Galicia, Feijóo insiste en lo mencionado por Juan Bravo en el debate de laSexta: "Vamos a hacer un millón de viviendas".

Es la idea que ha puesto sobre la mesa. Es, también, parte de un discurso en el que el líder de los 'populares' ha cargado contra el Gobierno, al que ha definido con cuatro palabras: "Corrupción, machismo, incompetencia y soberbia".

Por su parte, Santiago Abascal, líder de Vox, se ha marcado un doblete con visita a Almería por la mañana y a Murcia por la noche. En ambas, ha tildado al Gobierno de "mafia" y apela al bolsillo de los españoles: "Desde que está Sánchez se ha perdido poder adquisitivo".

Ada Colau, mientras tanto, ha estado en Sevilla donde ha marcado límites con el PSOE ante "la derechita cobarde". "Que no haya un Gobierno de derecha y de extrema derecha no es nuestro único objetivo".

Y es que ha dejado muy claro cómo va a ser su política fiscal: "Vamos muy en serio cuando decimos que vamos a subir impuestos a los ricos".

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