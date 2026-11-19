Los detalles En el primer turno de palabra, el candidato del PSOE ha aprovechado para explicar que su ejecutivo progresista ha conseguido en España más justicia social, más servicios públicos, prosperidad y hasta esperanza frente a la coalición que representan PP y Vox.

En el único debate cara a cara antes de las elecciones del 29N, Pedro Sánchez ha enfatizado que España debe avanzar hacia el futuro, no hacia el pasado. Reconoció haber cometido errores durante su mandato, como no resolver el problema de la vivienda y gestionar tragedias ferroviarias. Sin embargo, destacó los avances económicos y sociales logrados por su Gobierno progresista, asegurando que han gobernado en favor de la gente común. Sánchez criticó a la coalición PP-Vox por ofrecer "involución, insultos, mentiras y recortes". Afirmó que España tiene resultados económicos, sociales y medioambientales sin precedentes y prometió mejorarlos en los próximos cuatro años.

"Lo que nos estamos jugando es que España avance, no que avance el pasado". Este ha sido el principal mensaje con el que ha arrancado Pedro Sánchez el cara a cara de este jueves, el único debate a dos antes de las elecciones del 29N.

Y es que, en el primer turno de palabra, el candidato del PSOE ha aprovechado para reconocer haber cometido "errores", pero también para sacar pecho de los avances "económicos y sociales" conseguidos con su Gobierno progresista.

Según ha explicado, ha conseguido en España más justicia social, prosperidad y hasta esperanza frente a la coalición que representan PP y Vox. Considera que "lo que ofrece la coalición del señor Feijóo con el señor Abascal" es "involución, insultos, mentiras y recortes".

"Mi Gobierno no ha sido perfecto. He cometido errores, he confiado en gente que no debía", ha empezado diciendo para añadir otros fallos cometidos. "No hemos logrado aún resolver el problema de la vivienda y hemos tenido que gestionar dos tragedias ferroviarias, además de múltiples DANAS".

"No me cuesta reconocer esto. No tengo reparos en hacerlo porque también soy muy consciente de que siempre hemos gobernado con un rumbo correcto, que todo lo que hemos hecho lo hemos hecho en favor de la gente de a pie, de la gente corriente", ha dicho el actual presidente para valorar muy positivamente su trabajo.

Porque considera que, a pesar de todas las dificultades, "España goza hoy de unos resultados económicos, sociales y medioambientales como hace décadas que no tenía. Y esto no son opiniones, son hechos. Son los mejores datos". Y se ha comprometido a que en los próximos cuatro años "podamos mejorarlo".

Puedes ver íntegro el debate cara a cara Sánchez-Feijóo en atresplayer

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