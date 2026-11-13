Sánchez, sobre los insultos que recibe: "Lo siento por mis hijas. Es una situación muy violenta"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha asegurado que los insultos son "asimétricos", señalando que le parece "injustificable" que lo haga un responsable político porque la puerta "está abierta a cualquier cosa".

Pedro Sánchez ha expresado su preocupación por los insultos recibidos durante su legislatura, especialmente por el impacto en sus hijas, quienes han vivido situaciones incómodas en locales donde se han escuchado descalificaciones hacia él. Sánchez considera injustificable que políticos recurran a estos insultos, ya que refleja una falta de argumentos y proyecto político. Aunque Jordi Wild menciona que el "juego sucio" es bidireccional, Sánchez defiende que los insultos son "asimétricos" y asegura que no ha habido descalificaciones hacia líderes de la oposición. Además, recordó que desde el partido de Santiago Abascal lo han calificado de "dictador y psicópata".

Pedro Sánchez se ha pronunciado sobre los insultos que ha recibido por parte de la oposición durante la legislatura. Durante su entrevista con Jordi Wild ha confesado que lo siente sobre todo por las "experiencias" que han tenido que vivir sus hijas.

"Han estado en locales donde el DJ ha empezado con el 'Pedro Sánchez, hijo de puta'", ha confesado, señalando que sus hijas, al escuchar esto, han tenido que salir del local. "Es una situación muy violenta", ha asegurado.

El presidente del Gobierno ha señalado que le parece "injustificable" que esto lo haga un responsable político porque la puerta "queda abierta a cualquier cosa".

Además, ha indicado que le parece que recurrir a ese insulto es porque hay una "carencia de argumentos y de proyecto político". "Que lo haga un chaval no está justificado, pero me parece injustificable que lo hagan responsables políticos", ha destacado.

Ante esta respuesta, Jordi Wild le ha señalado que el "juego sucio" es "bidireccional", destacando que él también ha escuchado al Gobierno insultar, por lo que también forman parte de esa "crispación".

Sin embargo, Sánchez ha defendido que los insultos son "asimétricos", ya que él no dice "me gusta la fruta". "No ha habido insultos al jefe de la oposición ni al líder de Vox", ha asegurado, obviando así las veces que el exministro de Transportes Óscar Puente ha descalificado a compañeros de partido, periodistas o responsables de la oposición.

El presidente del Gobierno ha insistido en que él no ha recurrido a los mismos insultos que la oposición, recordando que, desde el partido liderado por Santiago Abascal, le han llamado "dictador y psicópata". "Han dicho incluso que hay que colgarme de los pies", ha recalcado.

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