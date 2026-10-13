Rufián pide que ERC y Comuns "se entiendan" para el 29N: "Deben desbloquear la situación"

Sí, pero... Una petición a la que su propio partido ha respondido marcando una clara línea roja. Están dispuestos a hablar con Ada Colau (Comuns), pero ERC se presentará bajo su propia marca, con sus siglas y su programa.

Gabriel Rufián, candidato de ERC, ha instado a que su partido busque un acuerdo que trascienda a Podemos, sugiriendo conversaciones con los Comuns para desbloquear la situación política en Cataluña. Rufián aboga por un entendimiento que supere vetos y odios, aunque ERC ha dejado claro que se presentará bajo su propia marca. Por su parte, Gerardo Pisarello, de Sumar, ha enfatizado la necesidad de una fórmula que una a las izquierdas de manera pragmática y generosa. Mientras tanto, Podemos y ERC han cerrado un pacto para colaborar en las elecciones generales del 29 de noviembre, con Rufián e Irene Montero haciendo campaña conjunta. Frente Amplio, que incluye a IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns, ha designado a Ada Colau como candidata, buscando incluir a Podemos y otras fuerzas en una candidatura unitaria.

El candidato de ERC Gabriel Rufián ha insistido en un mensaje en sus redes en que el acuerdo de ERC vaya más allá de Podemos. Así, se ha referido en concreto a que los republicanos catalanes hablen con los Comuns para desbloquear la situación.

"Yo quiero que haya acuerdo. Y eso pasa porque también lo haya en Catalunya. No tiene ningún sentido reclamar Frentes Amplios para Madrid y no quererlos para Catalunya", ha explicado en X. "ERC y Comunes deben hablar, escucharse y entenderse para desbloquear la situación", ha añadido pidiendo ir "más allá de vetos y odios que no importan a nadie".

"Y yo estoy en eso. Y lo estaré hasta al final. Lo demás es intoxicación y mentira", ha sentenciado el candidato de ERC. Una petición a la que su propio partido ha respondido marcando una clara línea roja. Están dispuestos a hablar con Ada Colau (Comuns), pero ERC se presentará bajo su propia marca, con sus siglas y su programa.

Un esquema que no está en la cabeza de los de Colau, que ya han advertido de que la fórmula elegida por Podemos y ERC para ir juntos en Cataluña no encaja para los Comuns. "Ninguna fuerza se va a diluir sin más", ha asegurado el diputado de Sumar Gerardo Pisarello apostando por buscar una fórmula que una a todas las izquierdas en las elecciones generales con "generosidad", "pragmatismo" y yendo "provincia a provincia".

"No vamos a dejar de hablar con ERC, Podemos y el resto de fuerzas políticas porque hay una parte importante de la ciudadanía que está muy preocupada por la situación que estamos viviendo y nos está pidiendo que nos centremos en un programa común, que existe", ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso.

Podemos cerró el lunes un pacto con ERC para colaborar en Cataluña en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y para que, en el resto del territorio, hagan campaña juntos el candidato republicano, Gabriel Rufián, y la número dos de los morados, Irene Montero, que aspira a ser candidata como número uno por Madrid.

El mismo día los cuatro partidos que integran por el momento Frente Amplio (IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes) designaron como candidata a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, con la mano tendida a Podemos, y Pisarello ha incidido este martes en la voluntad de contar con los morados y con otras fuerzas.

En este sentido, ha instado a trabajar con "discreción", sin "reproches", con "generosidad" y con el "máximo de pragmatismo" para construir una candidatura de unidad que vaya más allá de los partidos de Frente Amplio. "(Hay que) mirar provincia a provincia, circunscripción por circunscripción cuáles son las fórmulas para conseguir que ese espacio a la izquierda del PSOE tenga la mayor presencia posible", ha añadido.

Por otro lado, ha reconocido que le hubiera gustado que Rufián tuviera una "posición frenteamplista", pero ha señalado que "hay que aceptar la decisión" que ha tomado y ha apremiado a buscar entre todas las izquierdas "la mejor manera de colaborar", ya que el viernes 16 de octubre finaliza el plazo para registrar coaliciones.

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