El director de laSexta 20h ha explicado que una persona cercana al presidente del Gobierno ha detallado que este cara a cara era para militantes, pero también para "no militantes".

Pedro Sánchez ha sorprendido a mucha gente durante el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo evitando la confrontación con el líder del PP y mostrando un tono mucho más sosegado.

A raíz de esta actitud, Rodrigo Blázquez ha explicado que todo forma parte de una estrategia: "Usando el lenguaje del PSOE de la campaña electoral os diría que hoy el perro no ha mordido, Pedro Sánchez no ha atacado. Hemos preguntado y sabemos que es una estrategia".

"Nuestro mundo tiene sus mítines. Esto es un cara a cara para militantes y no militantes, son frecuencias distintas", ha afirmado una persona muy cercana a Pedro Sánchez explicando la actitud vista por parte del presidente del Gobierno. "Ellos entienden que esta noche jugaban a otra cosa", ha aseverado Blázquez al respecto.

Además, desde Ferraz se argumenta que esta noche no se buscaba "boxeo". Así lo ha apuntado Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, en una conversación informal tras el debate en la que ha reconocido que es una estrategia arriesgada y novedosa, aunque no en Estados Unidos.

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