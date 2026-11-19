La vivienda será el primer bloque del cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Más Vale Tarde lo analiza con Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, que apunta temas como los contratos indefinidos o la expropiación a grandes tenedores que, según ella, "no salen el el debate de hoy".

Alicia del Río analiza en Más Vale Tarde el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo donde la vivienda será el primer bloque del debate.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas asegura que no espera "gran cosa" de este debate porque "hemos visto que ambos partidos han estado alineados con el rentismo".

"¿Dónde queda el programa que hemos estado luchando desde el desahucio de Maricarmen hasta la jornada histórica del 11 de noviembre?", se pregunta Alicia, que asegura que incluso hay votantes de ambos partidos que están a favor de medidas que plantea el Sindicato de Inquilinas como los contratos indefinidos.

En este sentido, se pregunta por qué no se está hablando de estos contratos indefinidos o la expropiación a los grandes tenedores "para hacer un parque público de vivienda rápido".

"Seguro que van a hablar mucho de la construcción, de seguir dándole a la rueda de la construcción para que se forren sus amigos de las constructoras y de las promotoras", comenta del Río, que considera que la política de vivienda "lleva décadas siendo un fracaso para la mayoría social y un éxito para la minoría rentista que acapara vivienda".

La portavoz apunta que mientras se cuadruplica el número de viviendas que tienen los grandes tenedores, "una familia española normal que quiere comprarse una casa lo tiene imposible y encima compite contra los inversores, que son las que las están comprando, mientras la gente normal y corriente estamos condenados al alquiler con contratos basura y a dar la mitad de nuestro sueldo". "Esto no sale en el debate de hoy, ni por un lado ni por el otro", sentencia.

De este modo, defiende las movilizaciones que están llevando a cabo y que, asegura, "gobierne quien gobierne vamos a seguir haciendo" con el objetivo de que "los precios bajen y estén adecuados a los ingresos de las familias".

"Quien va a ganar el debate son todos esos telespectadores que, a pesar de verlo y sentirse frustrados, saben que tienen el poder para que, juntas y organizadas, cambiemos el modelo de vivienda en este país", concluye.

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