El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, daba la sorpresa al inicio de la tarde de este martes en la primera sesión del debate de investidura del 'popular' Alberto Núñez Feijóo cuando en el momento de réplicaera Óscar Puente el designado para subirse a la tribuna.

Los socialistas no habían confirmado si Sánchez hablaría en el primer turno de réplica al discurso de Feijóo, así que todas las miradas estaban puestas en Patxi López, portavoz del grupo en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, saltaba la sorpresa cuando la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, citaba a Óscar Puente, exalcalde de Valladolid y ahora diputado en el Congreso.

El golpe de efecto ha revolucionado por unos instantes el Pleno y ha levantado gritos de "¡cobarde, cobarde!" contra el líder del PSOE por parte de la bancada del PP.

Mientras Sánchez esbozaba una sonrisa al ver bajar a Puente de su escaño, las cámaras del Congreso enfocaban a la Mesa y dejaban ver la estupefacción por la curiosa elección en la cara de algunos, como el diputado del PP Guillermo Mariscal, que se llevaba la mano a la boca, o José Antonio Bermúdez de Castro y Marta González, que hablaban entre ellos.

Fuentes del PSOE a laSexta explican que la elección de Óscar Puente como portavoz en la réplica "es una forma de poner frente al espejo todas las contradicciones del líder del PP". Confirman además que Sánchez intervendrá "en su momento, cuando llegue el tiempo de su investidura".

Nada más arrancar su turno de palabra, Óscar Puente hacía referencia al revuelo generado: "Veo que los parlamentarios del Grupo Popular me reciben con alegría. Espero que la conserven los próximos 30 minutos". Armengol se ha visto en la necesidad de pedir "respeto" para hacer acallar los gritos que seguían entre los diputados.

Después, se dirigía a Feijóo "de ganador a ganador", recordando que él también fue el candidato más votado en las elecciones municipales del 28 de mayo en Valladolid pero un pacto entre el PP y "la ultraderecha de Vox" lo desbancaron. Creen los socialistas que con esta referencia "el castillo de naipes de la argumentación del PP cae sin remedio".

También Puente, ya en su segunda intervención, criticaba la actitud de algunos parlamentarios: "No esperaba escucharlos llamar cobarde al presidente del Gobierno en funciones".

Esta situación ha sido calificada por Feijóo como un "Club de la Comedia" y no ha dudado en recordarle a Sánchez cuando este le pedía más de un debate electoral durante la campaña: "Señor Sánchez, me pedía seis debates durante la campaña y ahora no es capaz de hacer el segundo".

Los 'populares' cuentan a este medio que Sánchez "ha prefierido ahorrarse otra humillación" aunque para "protegerse" creen que "ha cruzado un límite que no tiene precedentes". "Sánchez no es digno ni de la Presidencia, ni del acta, ni del cargo de secretario general del PSOE", denuncian desde Génova.