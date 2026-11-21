¿Qué ha dicho? La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo entra de pleno en la campaña electoral y apoya a Ada Colau en Barcelona poniendo en valor los logros de las cinco carteras de Sumar en el Gobierno. "El 29N va de que Feijóo y Abascal no lleguen al Gobierno de España", ha señalado.

En un mitin en Barcelona, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, criticó al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, por no apoyar la reforma laboral de su ministerio, que considera beneficiosa para la clase trabajadora. Durante el acto, Díaz destacó las medidas del Gobierno de Coalición y subrayó que las reformas laborales en España han sido numerosas, pero solo una ha mejorado la vida de la gente, de la cual se siente orgullosa. Además, enfatizó que el objetivo del 29N es evitar que Feijóo y Abascal lleguen al Gobierno. Díaz también defendió la reducción de la jornada laboral.

Frente Amplio dice no querer mentar a Gabriel Rufián tras el fracaso de la unión de la izquierda para esta elecciones del 29N, pero Yolanda Díaz no le olvida. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha participado este sábado en un mitin de la formación en Barcelona junto a Ada Colau y Emilio Delgado y no ha dudado en lanzar un recado al portavoz de ERC en el Congreso.

En forma de rejonazo, Díaz le ha acusado de no apoyar a la clase trabajadora por su negativa a apoyar la reforma laboral de su ministerio. "Dijo que votó en contra de la reforma laboral aunque era buena. Hay aquí mucha gente que se dejó al piel en nuestro país para sacarla adelante. Uno no puede votar nunca en contra de una norma que es buena para la clase trabajadora", ha espetado.

Díaz, que ha querido poner en valor durante el acto todas las medidas de Sumar con el Gobierno de Coalición, ha recordado que en España ha habido 52 reformas laborales "y hubo solo una que ha cambiado al vida de la gente". Así, ha pedido que se recuerde la reforma laboral, de la que se siente "orgullosa".

"Esa España con la que soñaba Rajoy de 20 millones de ocupados no la hizo el PP, la hicimos nosotros", ha manifestado sacando pecho de su gestión.

La vicepresidenta segunda, que no estará en ninguna lista en estos comicios generales, ha dicho que la razon de hacer campaña en Barcelona junto a Colau es "porque la gente quiere que se reduzca la jornada". También ha hecho hincapié en que el 29N "va de que Feijóo y Abascal no lleguen al Gobierno de España".

La exlíder de Sumar también ha hecho referencias al cara a cara de este jueves y ha dicho que la estrategia de Sánchez "no es buena", también que el PSOE necesita un buen resultado de Frente Amplio para gobernar. Además, ha tachado el controvertido debate de 'fake' porque el presidente socialista no rebatió las mentiras de Alberto Núñez Feijóo.

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