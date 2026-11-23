¿Qué ha dicho? El candidato del PP ha aseverado en una entrevista en 'ABC' que "respetará" la monarquía parlamentaria y apunta que está dispuesto a "trabajar" en la rehabilitación del rey emérito.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha reiterado su apoyo al regreso del rey Juan Carlos I a España y ha pedido la "rehabilitación" de su papel en la democracia, comprometiéndose a trabajar para ello. En una entrevista con 'ABC', Feijóo criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por ser "muy cainita" con el rey emérito, aunque reconoció que Juan Carlos I cometió errores. Sin embargo, destacó su contribución positiva a la democracia, la Transición y la reconciliación en España. Feijóo también defendió la monarquía parlamentaria y elogió al actual rey, Felipe VI, como el más formado en la historia reciente.

Alberto Núñez Feijóo ya defendió hace unos meses que el rey Juan Carlos I volviera a España, pero ahora el candidato 'popular' ha ido un paso más allá en plena campaña y ha pedido la "rehabilitación" de su papel en la democracia asegurando que "trabajará para ello".

Una afirmación que el líder del PP ha realizado en una entrevista para 'ABC' donde Feijóo considera que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha sido muy cainita" con el rey emérito.

"No discuto que haya cometido errores y algunas decepciones, pero el balance es positivo para la democracia española, para la Transición y la reconciliación", ha afirmado el candidato del PP a la Presidencia.

No obstante, ha señalado, "el Gobierno ha intentado siempre menoscabar la monarquía parlamentaria": "Ha intentado suplantar el papel del jefe del Estado en el ámbito exterior. Es como si tuviese una cierta competencia. Yo voy a respetar la monarquía parlamentaria e intentaré pedirle al jefe del Estado que nos ayude en la política exterior, que despliegue todas sus habilidades. Tenemos al rey más formado de la historia reciente (en referencia a Felipe VI)".

Tras ello, ha considerado que el "papel histórico" de Juan Carlos I necesita una "rehabilitación" y que está dispuesto "a trabajar para ello".

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