El contextoDos expertos analizan las cartas de presentación de los partidos para estas elecciones generales. Del PP dicen que presentan a un candidato "más cercano", de Frente Amplio que es "cinematográfico".

Los carteles electorales están meticulosamente diseñados para seducir y convencer. El cartel del PSOE muestra a Pedro Sánchez en una postura informal y natural, destacando su cercanía. Su posición a la izquierda refuerza su imagen como candidato de izquierdas. El PP presenta a Feijóo sin corbata y con una apariencia más relajada, buscando acercarlo al electorado, aunque con un toque digital que lo embellece. Vox ha abandonado el verde, mostrando a Santiago Abascal con seriedad presidencial. Frente Amplio opta por un estilo cinematográfico, mientras que Podemos centra su cartel en Irene Montero, minimizando la marca del partido. La imagen es clave en la lucha por el voto.

Nada de lo que aparece en los carteles electorales es casual. Todo está pensando al milímetro. Su intención no es otra que la seducirnos, convencernos y quedarse en nuestra memoria. Y ante esto, hay quién apuesta por la cercanía.

"Es la posición más informal de todas. Es como si estuviera realmente entre la gente y se estuviera girando para saludar a unos y a otros", comenta Lluis Pastor, profesor de Comunicación Política UOC, sobre el cartel del PSOE protagonizado por Pedro Sánchez.

"No tiene mucho retoque. Busca la naturalidad", afirma Aner Ansonera, consultor de comunicación política. "Lo importante son esas diagonales que genera él con su cuerpo, esas manos, esas sombras", destaca de esta imagen del candidato socialista.

Su posición, también importa. El hecho de que se encuentre escorado a la izquierda, hace que, sin que nos demos cuenta, consideremos que es "un cartel de izquierdas", señala Pastor.

La camisa desabrochada de Feijóo

También el PP ha presentado, esta vez, una imagen más informal de Feijóo. "Siendo un hombre que tiende a tradicional en todo, aparece sin corbata", destaca el profesor de Comunicación Política.

"Además, lo vemos con dos botones de la camisa desabrochados", observa Ansonera. Eso, a su juicio, eso "no es normal": "Lo usual es desabrochar uno". La intención es "acercar muchísimo al candidato".

Pastor destaca que "le han puesto una dosis digital de guapura" a Feijóo, además de un "rostro un poco canalla, un poco de superhéroe de ficción". "Cuando vi el cartel por primera vez no sabía si era realmente un cartel político de Feijóo o era la promoción de una película de Pierce Brosnan, 007, de los años 80 o 90", bromea.

Adiós al verde de Vox

Vox, por su parte, ha dejado el color verde. "Yo creo que es probablemente el cartel más pensado de todos", afirma Ansonera. "Normalmente, el diseño de Vox, ha ido más a lo cutre", comenta. "Han lavado todo lo que pueda parecer Vox y han convertido a Santiago Abascal en un candidato presidenciable", apunta Pastor.

Su mirada a cámara con absoluta seriedad es para mostrar que tiene la actitud "que podría tener un presidente", observa. "Si os fijáis, la luz por la derecha. Todo lo que está a la izquierda es oscuridad", añade Ansonera.

Frente Amplio, a lo Almodóvar

El cartel menos político, coinciden en señalar ambos, es el de Frente Amplio. Es "como de película de Almodóvar, de Amélie; o sea, una sensación como más cinematográfica", sostiene Ansonera.

Pastor se sorprende por los brillos que hay en la foto de Ada Colau: "Habitualmente, en el mundo del audiovisual, en el mundo de la gráfica, nos obsesiona que no haya brillos en las caras porque los hace un poquito más irreales. Y, en cambio, en este caso no les ha importado que Ada Colau sea un poquito una figura de cera del museo Madame Tussauds"

De Podemos destacan que la propia marca haya desaparecido. "Parece que estemos votando a un partido que se llama Irene", afirma Pastor. De hecho, su nombre ocupa el tercio del cartel.

Menos siglas y más rostros. La batalla por el voto también se juega en la imagen.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido