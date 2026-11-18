Los detalles José Muñoz (PSOE) destaca que "en 2021 un Gobierno progresista decide acabar con esa actualización del 0,25% para que pasen a ser actualizadas con el IPC" y Joseba Díez (PNV) le hace un apunte: "El PNV le arrancó [a Mariano Rajoy] un acuerdo para revalorizar las pensiones".

En el debate electoral "El Objetivo: Mesa Abierta", José Muñoz (PSOE) y Joseba Díez (PNV) discutieron sobre la gestión del sistema público de pensiones. Muñoz destacó que las pensiones son "sagradas" y subrayó que desde 2021 se actualizan con el IPC, lo que ha aumentado la media de las pensiones en España a 1.576 euros. Díez recordó el acuerdo del PNV en 2018 con el Gobierno de Rajoy para revalorizar las pensiones según el IPC, resaltando la importancia de negociar fuera de la política de bloques. Muñoz aclaró que el cambio legal del Gobierno de Sánchez garantiza la actualización conforme al IPC.

José Muñoz (PSOE) y Joseba Díez (PNV) han protagonizado un pequeño desencuentro con aclaraciones y matices mutuos al sacar pecho de sus gestiones en cuanto al sistema público de pensiones en el debate electoral El Objetivo: Mesa Abierta moderado por Ana Pastor.

El representante del partido socialista ha señalado que considera que todos en la mesa están "más o menos de acuerdo" en que "las pensiones son algo sagrado". "Son personas que han trabajado a lo largo de toda su vida y que ahora tienen derecho a recibir una pensión, y faltaría más".

"En el año 2021 un Gobierno progresista decide acabar con esa actualización del 0,25% para que pasen a ser actualizadas con el IPC", ha señalado. Tras esto, ha agregado: "Imaginémonos ahora si esa ley no estuviera en vigor después de que los precios hayan subido fruto de la crisis en Ucrania, la guerra comercial de Trump, qué pasaría con las pensiones en España".

Así, ha señalado que desde 2018 el Gobierno de Pedro Sánchez "coge unas pensiones que la media es de 1.090 euros". "En estos momentos la media de las pensiones en España son de 1.576 euros. Creo que ese es el camino. Y en cualquier caso, no privatizar las pensiones", ha dicho Muñoz.

Ante esto, el representante del PNV ha intervenido para hacer un apunte. "Creo que es importante hacer honor a la verdad y creo que hay una fecha muy importante cuando hablamos de pensiones. 25 de abril del año 2018. Últimos días o últimas semanas de Mariano Rajoy como presidente. El PNV le arrancó un acuerdo para revalorizar las pensiones en base al IPC", ha recordado.

"No se había hecho desde la crisis financiera del año 2008 y, desde aquel año, todos los años las pensiones se han subido en base al IPC. Por lo tanto, creo que es importante reconocer a cada uno lo suyo y esto demuestra una forma de hacer política del PNV en Madrid", ha manifestado.

Díez ha expresado que considera que "es importante hablar de una forma de hacer política, una forma de hacer política en la que se negocia. Se consiguen acuerdos fuera de la política de bloques y en la que desde el año 2018 se ha conseguido revalorizar las pensiones en base al IPC. Y eso fue por el PNV".

Tras esto, Muñoz le ha matizado que él habla de los Presupuestos Generales del Estado que aprueba Mariano Rajoy con el PNV, y ha dicho que él se refiere "a otra cosa". "Lo que hace un Gobierno progresista, en este caso el Gobierno de Pedro Sánchez, es cambiar la ley para que por ley, no dependiendo de los Presupuestos Generales del Estado, se actualice conforme al IPC. Y esto es lo que ha provocado una subida de las pensiones y de los pensionistas", ha afirmado.

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