La gallega se ha mostrado sorprendida por el "gurú de la vivienda" Feijóo porque asegura que va a "a solucionar el problema en dos días y a construir un millón de viviendas", pero en Galicia recalca que no lo hizo.

Olalla Rodil (NBG) ha explicado que en la mesa abierta de laSexta que hay que "blindar la función social de la vivienda" al mismo tiempo que ha recordado que, en Galicia, Alberto Núñez Feijóo solo "entregó 15 viviendas de protección pública" en sus últimos cinco años gobernando en la comunidad autónoma.

La gallega ha señalado durante el debate que es importante que se vean las casas "no como un tejado y cuatro paredes": "Ahí hay un proyecto de vida, hay sueños, hay una familia por construir. Y lo que hemos visto es que ese derecho fundamental se ha convertido en un bien para la especulación, para fomentar el negocio y el lucro privado de unos pocos".

Además, Rodil se ha mostrado sorprendida por la propuesta de su paisano Feijóo: "En Galicia, que conocemos bien a Feijóo, escuchábamos estos días que el gurú de la vivienda va a solucionar el problema en dos días y a construir un millón de viviendas. Yo les doy un dato para que vean y no se crean nada de ese trilerismo. Entre 2017 y 2022 construyó y entregó 15 viviendas de protección pública en nuestro país".

"Creo que es importante efectivamente construir, pero sobre todo es importante blindar esa función social de la vivienda y movilizar vivienda vacía, que hay miles en las ciudades, miles también en las cabeceras de comarca en nuestro caso y para eso es esencial tener una política social de vivienda que garantice esa función social que puedas desarrollar un proyecto de vida", ha concluido.

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