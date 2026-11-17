Los detalles Joseba Díez, como representante del PNV, en el especial de El Objetivo: Mesa Abierta defiende medidas que hagan sentirse seguros a los pequeños propietarios para que "saquen sus viviendas al mercado".

Joseba Díez, representante del PNV, participó en el especial de "El Objetivo: Mesa Abierta", donde destacó que, aunque su partido ha sido socio del Gobierno de Pedro Sánchez, ha votado de manera diferente en algunos temas, como los decretos sobre vivienda. Díez explicó que el PNV apoyó el primer decreto tras intensas negociaciones que incluyeron medidas para proteger a las familias vulnerables y asegurar a los pequeños propietarios el pago de rentas no cobradas. Sin embargo, rechazaron el segundo decreto porque equiparaba a pequeños propietarios con fondos buitre. En el debate participaron varios partidos, pero el Partido Popular y Vox declinaron asistir.

Joseba Díez, como representante del PNV, en el especial de El Objetivo: Mesa Abierta, ha recordado que, pese a haber sido parte de los socios del Gobierno de Pedro Sánchez, su partido ha votado diferente en algunos asuntos. Uno de ellos: los decretos sobre la vivienda. Los mismos que cayeron y provocaron el adelanto electoral para este 29N.

"Nosotros, con respecto a los decretos, hemos votado diferente. Hemos apoyado el primer decreto y hemos votado en contra", ha subrayado Díez. "Creo que es importante decir por qué", ha añadido para asegurar que, en el caso del primero, su apoyo llegó tras mucha negociación. "Después de negociar hemos conseguido incluir cuestiones muy importantes, no solo para proteger a las familias vulnerables", que "es algo evidente".

Sino también porque, el PNV considera muy importante que se "dé seguridad a los pequeños propietarios en cuestiones como que se les pague las rentas no cobradas". A los pequeños propietarios "que no son fondos buitre", ha dicho Joseba Díez.

Cree que estas personas necesitan ayuda y sentirse seguras para que "saquen sus viviendas al mercado". Por eso dijeron no al segundo decreto de vivienda, porque "equipara a los pequeños propietarios a los fondos buitre".

Este martes, los representantes de casi todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre se han sentado junto a Ana Pastor para debatir en este especial de El Objetivo: Mesa Abierta.

Y decimos casi todos porque, pese a haber sido invitados, tanto el Partido Popular como Vox han renunciado a asistir. Sí han estado en la mesa José Muñoz (PSOE), Tesh Sidi (Frente Amplio), Olalla Rodil (BNG), Joseba Díez (PNV), Jacinto Morano (Podemos) y Cristina Valido (Coalición Canaria).

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