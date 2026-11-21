La subdirectora de 'La Razón' ha señalado que "a lo mejor no estamos hablando ya de quién gobierna, sino quién se queda como primera fuerza".

Carmen Morodo ha señalado en Al Rojo Vivo que las encuestas sobre las elecciones generales del 29 de noviembre siguen arrojando una diferencia "muy estrecha" entre PP y PSOE incluso tras lo visto en el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

"Ayer ya se cerraron algunas encuestas a última hora de la noche, vamos a ver qué encuestas se publican este fin de semana, pero alguna de esas encuestas seguía manteniendo una diferencia muy estrecha entre el Partido Socialista y el Partido Popular", ha comentado.

Además, la subdirectora de 'La Razón' ha recalcado que las encuestas que se puedan ver a lo largo de este fin de semana pueden ser definitivas si siguen siendo con diferencias "muy estrechas" entre ambas formaciones.

"Aquí a lo mejor no estamos hablando ya de quién gobierna, sino quién se queda como primera fuerza", ha concluido.

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