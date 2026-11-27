¿Qué ha dicho? El líder de Voz ha enumerado los motivos por los que pide el apoyo del electorado, que van desde frenar "la invasión migratoria" hasta que "los jóvenes puedan tener una casa".

En su minuto de oro durante el debate a cuatro, Santiago Abascal, líder de Vox, expresó su esperanza en un futuro decidido por los españoles en elecciones limpias y transparentes. Solicitó el apoyo del electorado abordando varias cuestiones clave. En el ámbito migratorio, Abascal abogó por frenar lo que denominó "invasión migratoria" y defender las fronteras, además de priorizar la seguridad de mujeres y personas mayores. En economía, propuso reducir impuestos para aliviar a las familias y mantener la industria local. También destacó la importancia de facilitar el acceso a la vivienda para los jóvenes. Concluyó pidiendo el voto para que España conquiste su futuro.

"España tiene futuro y que yo espero que ese futuro podamos decidirlo los españoles en las próximas elecciones y que sean limpias y transparentes", arranca el líder de Vox, Santiago Abascal, en su minuto de oro en el debate a cuatro de este jueves. Tras esto, enumera los motivos por los que pide el apoyo del electorado.

Empieza por la cuestión migratoria. "Para que frenemos la invasión migratoria, para que defendamos nuestras fronteras, para que recuperemos Ceuta, para que haya prioridad nacional". Y habla también de la seguridad de colectivos como las mujeres o las personas de la tercera edad. Pretende que "las mujeres puedan vestir como quieran y los mayores puedan sentirse seguros".

El candidato aprovecha también para hablar de economía y fiscalidad, diciendo que pide el voto "para que los impuestos dejen de ser abusivos y las familias lleguen a fin de mes" o que "la industria no se vaya de tu comarca". Y en cuando a vivienda, que "los jóvenes puedan tener una casa".

"En definitiva, les pido el voto para que España reconquiste su futuro", zanja Abascal.

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