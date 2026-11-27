Entre líneas Fuentes del PSOE se muestran "felices" después del debate a cuatro y defienden que Sánchez "no ha cambiado de estrategia" ni "ha dejado de ser educado".

En el debate a cuatro entre candidatos a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, del PP, dirigió un controvertido "Y usted, calladita" a Ada Colau, mientras discutían sobre la gestión de la DANA por Carlos Mazón. Esta expresión fue criticada por Pedro Sánchez, quien pidió respeto y cuestionó el machismo de Feijóo. El PSOE comparó la frase con una entrevista de Feijóo en 2023, prediciendo que le costaría caro. Ada Colau lamentó debatir con "señoros machistas" y aseguró que las mujeres no estarán calladas, destacando la importancia del voto femenino en las próximas elecciones. El PSOE se mostró satisfecho con el debate, resaltando el papel de Colau y la estrategia de Sánchez.

"Y usted, calladita". Esas tres palabras de Alberto Núñez Feijóo a Ada Colau resuenan horas después de haberse celebrado el debate a cuatro entre los candidatos a la presidencia del Gobierno. Cuando los candidatos estaban hablando de la gestión de Carlos Mazón de la DANA, el candidato del PP dijo la siguiente frase a Sánchez y a Colau: "Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta. Y usted, calladita. Eso es la buena gestión. España necesita ponerse a funcionar".

La frase de Feijóo provocó la inmediata respuesta de Pedro Sánchez, que pidió "respeto" al líder del PP. "¿Qué machismo es este, señor Feijóo?", preguntó Sánchez a Feijóo, a lo que este respondió: "Por favor, señor Sánchez. No manipule".

Tras el debate, fuentes del PSOE consideran ese "calladita" de Feijóo como su entrevista con Silvia Intxaurrondo en el año 2023 y vaticinan que "la machistada le costará muy cara". "Todas las mujeres han visto que Feijóo y Abascal son unos machistas", trasladan esas fuentes.

En el PSOE están felices por el resultado del debate y defienden que Sánchez no ha cambiado de estrategia respecto al cara a cara con Feijóo, sino que el debate a cuatro "permitía otras licencias" sin que Sánchez haya "dejado de ser educado". Para los socialistas, en el debate se ha visualizado el Gobierno de progreso y ha podido "sonar rock and roll porque Sánchez no estaba solo", destacando el papel de Colau en el debate.

Tras el debate, Colau lamenta que haya tenido que "debatir con señoros machistas". "Las mujeres tendremos la última palabra y las mujeres iremos a votar en más el próximo domingo. No vamos a estar calladitas", avanza la candidata de Frente Amplio.

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