¿Qué ha dicho? "El señor Feijóo y el señor Abascal van de patriotas y, de los tres, el único que ha hecho la mili y ha jurado la bandera de España he sido yo. Estos dos señores no la han hecho", reivindicó Sánchez en el debate a cuatro.

Durante el debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal, el servicio militar se convirtió en un tema de discusión. Sánchez interpeló a Abascal, acusándolo de no haber completado el servicio militar, mientras que él sí lo había hecho, destacando que era el único entre los tres que había jurado la bandera de España. Tras el debate, el PSOE compartió una foto de Sánchez jurando bandera en 1996, que fue difundida por Óscar Puente, quien ironizó sobre cómo los "patriotas" evitaban el servicio militar. Abascal se libró del servicio tras pedir prórrogas, y Feijóo no se pronunció al respecto.

El servicio militar también se coló en el debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal. Cuando el candidato de Vox estaba hablando de la política exterior llevada a cabo por el Gobierno de coalición, llamando a Sánchez "el candidato marroquí a las elecciones", Sánchez le interpeló recordándole que él no había hecho el servicio militar.

"El señor Feijóo y el señor Abascal van de patriotas y, de los tres, el único que ha hecho la mili y ha jurado la bandera de España he sido yo. Estos dos señores no la han hecho", aseguró Pedro Sánchez.

Después del debate, desde el PSOE remitieron la fotografía de Pedro Sánchez jurando la bandera en 1996. La foto fue compartida por el exministro Óscar Puente, que bromeó con ver "al felón jurando bandera mientras los patriotas se escaqueaban de hacer la mili". "Uno con prórrogas y el otro con un informe médico trucho. ¡Vaya fin de campaña!", asegura Puente.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su jura de bandera en el servicio militar

Abascal se libró de hacer la mili después de pedir tres prórrogas y no hay confirmación de que Feijóo no hiciese el servicio militar, pero tampoco se pronunció cuando Sánchez dijo esas palabras.

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