Los detalles El candidato socialista ha asegurado que Feijóo y Abascal "vienen del mismo partido, defienden las mismas ideas y tienen a los mismos amos" y que "tienen al capital de su lado", frente a lo cual ha pedido "llenar las urnas de votos socialistas".

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha pedido el voto en las elecciones generales del próximo domingo "para que no gane la involución" que supondría una coalición entre Partido Popular y Vox.

En su minuto de oro, el líder socialista ha recordado que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal "vienen del mismo partido, defienden las mismas ideas y tienen a los mismos amos", asegurando que "tienen al gran capital de su lado".

Sánchez se ha dirigido a los electores asegurado que los dos candidatos de la derecha "tienen mucho poder, pero no lo tienen todo, porque durante unas horas, el próximo domingo, y esa es la magia de la democracia, tú vas a tener mucho más poder que Abascal y que Feijóo juntos".

"Te pido que uses ese poder para que nadie decida por ti, para que España continúe progresando cuatro años más, para que no gane la involución y para que tengamos cuatro años más de avances en conquistas sociales", ha reclamado Sánchez, que ha pedido a los electores que lo apuesten "todo al rojo" el domingo para "llenar las urnas de votos al Partido Socialista".

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