Los detalles "Como hay pocos, la Ley d'Hondt premia a los grandes partidos y el tercero, cuarto y más pequeños se quedan fuera", explica Ismael Peña, profesor de estudios de Derecho y Ciencias Políticas en la UOC.

En su mitin en Huesca, Pedro Sánchez, candidato del PSOE, introdujo el concepto de "movilización inteligente" para captar votos en provincias con pocos escaños, donde el voto puede perderse fácilmente. Este enfoque busca contrarrestar el efecto de la Ley d'Hondt, que favorece a los grandes partidos en detrimento de los más pequeños. En provincias como Cáceres, donde la diferencia de votos entre el PP y el PSOE es mínima, cada voto cuenta para obtener escaños decisivos. Mientras tanto, Ada Colau y Yolanda Díaz, del Frente Amplio, instan a concentrar votos para asegurar su representación y evitar quedar fuera del parlamento.

Este martes, en su mitin en Huesca, el candidato del PSOE y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló de la "movilización inteligente". Una expresión que ha vuelto a utilizar 24 horas después. No ha sido casualidad que Sánchez haya dejado de hablar del voto útil, porque su nuevo argumento es que en las provincias más pequeñas se puede perder el voto y, con esa movilización inteligente a la que él apela, puede robarle el voto a Frente Amplio.

Por eso es tan importante analizar entre qué opciones bailan esos escaños decisivos. Sobre todo, en este último empujón para lograr la victoria en las elecciones del 29N. Y es que, las últimas encuestas apuntan a que todavía hay más de 40 escaños en juego.

"Movilización inteligente" es el nuevo término usado por el PSOE de Sánchez para pedir el voto. Con ello ha puesto el foco en las provincias donde se reparten pocos escaños, como ocurre en Huesca. Realmente, son muchas las provincias que cumplen este requisito y se van a convertir en claves si la movilización de sus votantes es alta. Pueden ser fundamentales incluso para cambiar el peso de los bloques.

"Como hay pocos, la Ley d'Hondt premia a los grandes partidos y el tercero, cuarto y más pequeños se quedan fuera", explica Ismael Peña, profesor de estudios de Derecho y Ciencias Políticas en la UOC.

En Cáceres se libra la batalla más estrecha por lograr el último escaño, con unos 2.000 votos de diferencia entre el PP y el PSOE.

Por eso reclama Sánchez Inteligencia y Ada Colau, desde Frente Amplio, pide un porcentaje suficientemente alto como para asegurarse un escaño y no acabar en la oposición. "Le pido a la gente de Asturias y de España que concentre su voto en el Frente Amplio", ha reclamado Yolanda Díaz.

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