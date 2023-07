Un día más de elecciones, esta vez, generales. Menos de dos meses después de las elecciones municipales y autonómicas del 28M, los españoles vuelven a tener una cita ante las urnas. Hoy, más de 37 millones de ciudadanos están convocados para ejercer su derecho al voto —algunos, muchos, ya lo han hecho por correo— con el fin de definir la conformación del Congreso de los Diputados y del Senado, así como la elección del presidente que gobernará durante los próximos cuatro años.

Más de 1,6 millones de jóvenes votan por primera vez en unas elecciones generales, tras haber cumplido los 18 años desde los últimos comicios de las Cortes Generales, el 10 de noviembre de 2019. Para ellos, que quizás no conocen el funcionamiento de este procedimiento, y para cualquiera que tenga dudas acerca de los procesos de una jornada electoral como la de hoy, en laSexta te respondemos a las principales dudas y te resumimos que tienes que saber en estas elecciones.

Cómo saber en qué mesa electoral te toca votar

Antes de nada, es importante saber en qué mesa electoral nos toca votar. ¿Por qué? Porque es la única en la que nos estará permitido introducir la papeleta en la urna. Esta información está incluida en la tarjeta censal que nos habrá llegado a nuestro buzón, pero en caso de haberla perdido o de no encontrarla antes de salir a votar, hay otras maneras de saber cuál es el colegio, distrito y mesa que nos corresponde a cada uno. Y a diferencia de lo que ocurrió en las elecciones del 28M, este domingo es mucho más sencillo porque no hace falta identificarse para poder acceder a esta información.

Pulsa en la opción de 'Consulta de mesas y locales electorales ' que encontrarás en la sede electrónica del INE

' que encontrarás en la sede electrónica del INE Rellena, al menos, los tres datos obligatorios para obtener información: provincia, municipio e inicial del primer apellido

para obtener información: provincia, municipio e inicial del primer apellido Si sólo rellenas estos tres datos, te saldrá una lista en la que tendrás que buscar la información relativa a la dirección de tu residencia

de tu residencia Si además de los tres datos obligatorios, rellenas el nombre de la vía y número de tu vivienda, te aparecerá un único resultado, donde podrás ver toda la información que necesitas. Además del colegio que te corresponde (y su dirección), verás los números o letras con los que estarán señalizados el distrito, la sección y la mesa electoral donde tienes que votar.

Cuál es el horario para votar hoy

Puede que te suene que hoy se podría votar hasta las 22:00 de la noche. Pero no te equivoques. Cuando se convocaron las elecciones adelantadas, Sumar propuso que se extendiera el horario de los colegios para votar, para evitar posibles golpes de calor o casos de deshidratación al celebrarse los comicios un día previsiblemente caluroso. No obstante, la Junta Electoral Central rechazó esta petición, por lo que los centros de votación abrirán y cerrarán a la hora a la que está estipulado que lo hagan en condiciones normales: se podrá votar de 9:00 a 20:00, en horario ininterrumpido. En el caso de que en alguna mesa se dé alguna incidencia o se suspenda durante un tiempo la votación, los colegios habrán de extender su horario el mismo tiempo que éste ha sido paralizado.

► Si a las 20:00 estás en el colegio electoral pero aún no has votado, el presidente de la mesa deberá dejarte votar.

► Si a las 20:00 estás cerca del colegio pero no en sus instalaciones, no te dejarán pasar para votar.

Qué pasa si te toca integrar la mesa electoral y optas por no ir

Bueno... cuidado. Como estas elecciones coinciden con uno de los periodos de vacaciones por excelencia, son muchos los españoles que se llevaron las manos a la cabeza cuando recibieron la notificación en la que se les comunicaba que habían sido convocados a formar parte de una mesa electoral este 23J. Algunos consiguieron librarse —el hecho de haber reservado las vacaciones con anterioridad a la fecha de convocatoria de las elecciones, por ejemplo, exime de participar en la mesa—, pero no son pocos los que habrán visto cómo sus vacaciones peligraban, al ser rechazada su solicitud de excusa.

Quizás los titulares tengan claro que han de ir a la mesa, pero entre los suplentes puede que surja la duda... "Seguro que van los titulares, ¿para qué voy a ir yo, segundo suplente?". Ni te lo plantees. No presentarse en el colegio electoral habiendo sido convocado es un delito, y aunque pueda pensarse que no se persigue... no es así. A lo largo de los años ha habido diferentes casos en los que los ausentes, incluso segundos suplentes, acabaron con multas que van de los 340 a varios miles de euros por no haber acudido a la mesa.

Diferencia voto blanco, voto nulo y abstención

En lo que a dudas prácticas sobre las elecciones generales se refiere, esta es una de las que más confusión genera. Aunque se trata de tres maneras diferentes de 'participar' en unas elecciones, cada una tiene unas implicaciones diferentes y, según los estudiosos, también significados diferentes. De manera extremadamente resumida, estas serían las diferencias entre voto en blanco, voto nulo y abstención:

Voto en blanco | Suma al dato de participación pero no va a ningún partido, aunque dificulta a los partidos más pequeños alcanzar el umbral de representación, que en las generales es del 3% | Para votar en blanco al Congreso, sólo tendrás que dejar vacío el sobre blanco e introducirlo sin papeleta en la urna correspondiente | Para votar en blanco al Senado, tendrás que introducir la papeleta del Senado, sin rellenar, en el sobre de color sepia o meter el sobre sepia vacío en la urna.

Suma al dato de participación pero no va a ningún partido, aunque dificulta a los partidos más pequeños alcanzar el umbral de representación, que en las generales es del 3% | Para votar en blanco al Congreso, sólo tendrás que dejar vacío el sobre blanco e introducirlo sin papeleta en la urna correspondiente | Para votar en blanco al Senado, tendrás que introducir la papeleta del Senado, sin rellenar, en el sobre de color sepia o meter el sobre sepia vacío en la urna. Voto nulo | Se considera voto no válido. Suele ser una manifestación de protesta política | Para votar nulo, se puede emitir el voto en una papeleta o sobre no oficial, introducir la papeleta sin sobre en la urna, introducir diferentes papeletas en el mismo sobre, utilizar papeletas o sobres alterados (con tachones, pintarrajeados...) | Para votar nulo al Senado, además de todo esto, también se pueden marcar más candidatos a senadores de los que corresponda

| Se considera voto no válido. Suele ser una manifestación de protesta política | Para votar nulo, se puede emitir el voto en una papeleta o sobre no oficial, introducir la papeleta sin sobre en la urna, introducir diferentes papeletas en el mismo sobre, utilizar papeletas o sobres alterados (con tachones, pintarrajeados...) | Para votar nulo al Senado, además de todo esto, también se pueden marcar más candidatos a senadores de los que corresponda Abstención | No se suma al dato de participación, aunque se tiene en cuenta para la lectura de los resultados. La abstención es síntoma de desafección política o desinterés | Abstenerse en unas elecciones implica no acudir a las urnas (o no votar por correo) y tiene como consecuencia la lógica bajada en el dato de participación.

¿Sabes a quién votar? Partidos, candidatos, programas...

Si tienes claro que tu voto no va a ser en blanco ni nulo pero no sabes aún a qué formación dar tu apoyo este 23J, sólo tienes que echar un vistazo a las medidas y propuestas que cada candidato lleve en su programa electoral. Para facilitártelo, aquí te dejamos un buscador de programas políticos de los principales partidos que se presentan a las elecciones de este domingo, así como una lista de todos y cada uno de los candidatos que componen todas las candidaturas proclamadas para el 23J.

¿Cuál es la participación en las elecciones generales?

Como en cada proceso electoral, la participación varía considerablemente. Eso sí, la participación más alta en unas elecciones generalesfue la registrada en octubre de 1982, cuando Felipe González se convirtió en el primer presidente socialista de la democracia. En aquella ocasión, fueron a votar el 79,97% de los votantes censados, casi 12 puntos por encima de las inmediatamente anteriores, cuando se registró un 68,04% de participación. En el otro lado de la balanza, la participación más baja de la historia fue la que corresponde a las elecciones del 10N de 2019, las últimas que se han celebrado hasta ahora, cuando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias lograron sellar un acuerdo de gobierno.

¿Y qué se espera en estas elecciones? Sánchez es optimista y cree que la participación este 23J será alta, a pesar de que se celebren en pleno verano, con millones de personas de vacaciones. Sin embargo, hay otros indicadores que apuntan en esta misma dirección: los barómetros del CIS. En 2019, las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas mostraban un porcentaje de abstención declarada relativamente alto, de un 12% antes de los comicios. Teniendo en cuenta que este dato ha ido en la misma tendencia que lo ha hecho la realidad —es decir, en las elecciones en las que las encuestas adelantaban tasas altas de abstención había, efectivamente, una participación menor, y viceversa— y que las últimas encuestas mostraban una previsión de abstención relativamente baja, puede que en estas elecciones se registre una participación alta.

Cuánta gente ha votado por correo en 2023

Nunca se habían celebrado hasta ahora unas elecciones generales en verano, en plenas vacaciones, por lo que las solicitudes de voto por correo han batido todos los récords. Un total de 2.622.808 de votantes han pedido el voto a distancia, sobre todo en Madrid, donde lo han hecho más de medio millón de personas. Si bien la mayoría habían sido notificados a dos días de las elecciones, el jueves por la mañana faltaban aún unos 170.000 votos por recoger en las diferentes oficinas. Aquí puedes ver el número de personas que han pedido el voto por correo para estas elecciones generales:

Madrid: 627.989 personas han pedido el voto por correo

Andalucía: 401.862 personas han pedido el voto por correo

Cataluña: 276.349 personas han pedido el voto por correo

País Vasco: 214.675 personas han pedido el voto por correo

Comunidad Valenciana: 181.765 personas han pedido el voto por correo

Castilla y León: 178.846 personas han pedido el voto por correo

Galicia: 146.144 personas han pedido el voto por correo

Castilla-La Mancha: 107.694 personas han pedido el voto por correo

Aragón: 92.834 personas han pedido el voto por correo

Canarias: 85.255 personas han pedido el voto por correo

Extremadura: 61.654 personas han pedido el voto por correo

Murcia: 52.092 personas han pedido el voto por correo

Navarra: 47.411 personas han pedido el voto por correo

Ceuta: 5.427 personas han pedido el voto por correo

Melilla: 5.274 personas han pedido el voto por correo

¿Se puede votar con el DNI caducado?

Una de las dudas más frecuentes es esta. Lo cierto es que en verano, es bastante probable que el ciudadano medio se haya preocupado por tener su DNI o su pasaporte en vigor para poder viajar en sus vacaciones, pero en el caso de que no sea así, o de que uno haya perdido su documento y sólo tenga a mano un pasaporte viejo en casa, ¡no hay drama! Si esta es tu única opción, puedes votar sin problema. En la mesa electoral no mirarán la caducidad de tu documento, sólo se preocuparán de dos cosas:

Que tenga fotografía actualizada , para demostrar que tú eres la misma persona que aparece en el documento

, para demostrar que tú eres la misma persona que aparece en el documento Que sea el documento original y no una fotocopia

Además del DNI o del pasaporte, también es válido para poder depositar el voto mostrar un carnet de conducir, incluso la versión digital de la 'app' MiDGT, siempre y cuando se vea claramente la fotografía que lo acompaña.

Los permisos para ir a votar si trabajas el día de las elecciones

Sabemos que es domingo de julio, así que mucha gente estará de vacaciones y los que no, quizás no trabajen en fin de semana. Pero muchas personas en este país sí tienen que ir a sus puestos de trabajo los domingos. Hosteleros, sanitarios, periodistas, servicios de emergencias... Si eres asalariado (no autónomo, aquí no hay manera) o funcionario, puedes acudir a votar aunque trabajes, disfrutando de un permiso retribuido siempre y cuando tu horario laboral coincida, en mayor o menor medida, con el horario de votación. Eso sí, los permisos en el trabajo para ir a votar tienen un máximo de cuatro horas y no podrán disfrutar de ellos aquellas personas cuya jornada laboral coincida en una hora o menos con el tiempo en el que están abiertos los colegios.

Qué es el escrutinio y cómo funciona

Escrutinio (y sus derivados, como 'escrutado') es una de las palabras que más se repite en un día de elecciones. Puede que a los menos experimentados en procesos electorales no les suene mucho, porque es un término que se usa, tal vez, en pocas circunstancias del día a día. No obstante, no tiene tanta complicación: el escrutinio es, básicamente, el recuento de las papeletas. Lo que sí tiene no complicación pero sí una gran preparación es el proceso en sí, ya que implica a muchas personas. Los implicados en el escrutinio son los integrantes de la mesa electoral y el recuento de los votos se hace siempre en un determinado orden.

El presidente o presidenta extrae los sobres de la urna, de uno en uno , y lee en voz alta el partido al que corresponde

, y lee en voz alta el partido al que corresponde Enseña la papeleta a vocales, interventores y apoderados. Mientras, se van registrando los votos

Cuando se terminan de leer, se resuelven posibles dudas o reclamaciones

Una vez finalizado este proceso, se suman todos los votos y se lee el resultado de la mesa en voz alta

y se lee el resultado de la mesa en voz alta Todos estos datos se incluyen en el acta de escrutinio, entregando una copia a representantes de la Administración, de los partidos, interventores y apoderados

¿Cuándo se conocen los primeros resultados?

Nunca se puede decir con exactitud y en función del tipo de elección del que se trate, se tarda más o menos. También depende del censo de la mesa electoral: no es lo mismo contabilizar los votos de una población de 150 habitantes, que los de una mesa que incluya a 1.800 votantes. Aunque los resultados de las elecciones generales se suelen conocer relativamente pronto: si a las 20:00 cierran los colegios, algunas mesas habrán enviado sus datos en menos de media hora y alrededor de las 21:00 puede que empiecen a conocerse algunos datos, aunque siempre con un escrutinio bajo: que un partido gane en una zona determinada con un 3% de los votos escrutados es irrelevante; habrá que esperar a que el escrutinio sea significativo. Eso sí, lo que sí aparecen a las 20:00 son los sondeos a pie de urna, también conocidos como encuestas israelitas.

Qué son los sondeos a pie de urna

¿Y qué son este tipo de encuestas? Son, como su propio nombre indica, una serie de encuestas que muestran el sentido del voto en un día de elecciones, aunque a diferencia del resto de sondeos, que se elaboran a base de las respuestas de entrevistas sobre la intención del voto de los electores días o semanas antes de la cita electoral, estas se realizan en los propios colegios electorales. No se pregunta "¿A qué partido tiene intención de votar?", ni "¿A qué partido votaría si fueran ahora mismo las elecciones?", sino un claro y directo "¿A quién ha votado?". ¿Son fiables? Son encuestas.