No hace ni tres meses de la última vez que la mayor parte de los españoles estuvieron convocados a las urnas. Este 23 de julio, más de 37 millones de ciudadanos están llamados a ejercer su derecho al voto, y aunque muchos han recurrido al voto por correo para estas elecciones generales, dado que coinciden en época de vacaciones para muchos, otros tantos han preferido esperar al domingo para acudir al colegio electoral directamente a votar en persona.

Los centros de votación estarán abiertos desde primera hora de la mañana: sobre las 8:00 tendrán que presentarse los presidentes, vocales y suplentes que hayan sido convocados, a fin de constituir las mesas electorales antes de las 8:30 de la mañana. Así, quienes han recibido la notificación para formar parte de una mesa electoral o para ser suplentes deben acudir a los colegios antes de que éstos abran para el resto de los ciudadanos.

Como siempre, a primera hora se verifica que todo el material necesario está correcto y disponible y se acredita a los interventores y apoderados. LaLey del Régimen Electoral General(LOREG) establece que la votación debe comenzar a las 9:00, una vez se haya constituido la mesa con un presidente y dos vocales. "El presidente anunciará su inicio con las palabras: 'Empieza la votación'", dice la norma.

La jornada de votación, que tiene un horario ininterrumpido, termina a las 20:00 horas. El presidente o presidenta de la mesa electoral anuncia el final de la votación, pero hay que tener en cuenta que si en el colegio electoral o en la entrada todavía hay personas que no han votado, la mesa les dejará que depositen su voto.

Una vez cerrada la votación, les tocará el turno a los integrantes de la mesa y los interventores. Después de que depositen su voto, comenzará el escrutinio y finalizado este recuento de votos, el presidente elaborará el acta de escrutinio, dando por terminado el proceso electoral.

¿Qué pasó con la solicitud para ampliar el horario de votación?

Por la particularidad de estas elecciones, que caen en periodo estival y, además, en plena ola de calor, y que se prevé que se desarrollen en una jornada muy calurosa en muchas zonas de España, la formación liderada por Yolanda Díaz, Sumar, sugirió que se valorara la posibilidad de ampliar el horario de apertura de los colegios electorales.

La propuesta que hizo el equipo que lidera Díaz era que los centros pudieran estar disponibles para votar hasta las 22:00 horas. "Creemos que la JEC debería valorar muy seriamente la ampliación de los horarios de votación, que garanticemos que haya agua, sombras y buena climatización en los centros electorales y reforcemos los servicios sanitarios durante la jornada electoral", señaló el portavoz de campaña de Sumar, Ernest Urtasun.

No obstante, la Junta Electoral Central (JEC) rechazó esta propuesta, apoyándose sobre la ley que marca la hora de cierre. En un escrito, recordaron que el artículo 88 de la LOREG establece que "la votación se cierra a las 20:00", por lo que no da lugar a aplicar una medida distinta de la ley: "La circunstancia de que la votación tenga lugar el 23 de julio no plantea ninguna particularidad, al menos en este momento", estableció el organismo.