El día de antes de unas elecciones generalesvuelven a sonar con fuerza muchas preguntas. ¿A qué colegio electoral tengo que ir a votar? ¿Qué necesito para depositar el voto? Y... ¿se puede votar en blanco? A esta última pregunta, la respuesta es sí: en las elecciones en España, tanto en generales como en municipales y autonómicas, se puede votar en blanco.

En estudios políticos, el voto en blanco se interpreta como un gesto de descontento hacia la clase política pero, al mismo tiempo, una muestra de respaldo al sistema democrático. Es decir, votar en blanco puede ser la manera de un votante de manifestar su apoyo a la democracia sin dar su apoyo directo a ningún partido concreto. Eso sí, el voto en blanco sí influye en los resultados, porque suma en el cómputo de votos válidos y al no ir dirigidos a ningún partido, aumenta el porcentaje al que deben llegar para obtener representación; en otras palabras, hace que los partidos necesiten más votos para conseguir un escaño.

Qué hay que hacer para votar en blanco

Para votar en blanco se necesitan los mismos documentos que para votar a algún candidato, porque son los que se exigen para identificarse ante la mesa electoral. Así pues, para votar en blanco (o votar cualquier otra cosa) hará falta presentar el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir. Depositar el voto, sea cual sea, es algo que se puede hacer entre las 9:00 y las 20:00 del domingo 23 de julio.

En las elecciones generales de este 23 de julio se eligen, por un lado, a los 350 diputados del Congreso y a los 208 integrantes del Senado. Dado que son cámaras diferentes, existen papeletas diferentes para cada uno de los procesos y al tener ciertas diferencias en el procedimiento, también es distinta la manera de votar en blanco para cada una de las cámaras. Las papeletas para las elecciones al Congreso son de color blanco; las del Senado, de color sepia.

Para votar en blanco en el Congreso lo único que hay que hacer es introducir un sobre sin ninguna papeleta en su interior. Esto es así porque en este proceso se vota a una candidatura en una lista cerrada y bloqueada. Así pues, las opciones son no introducir papeleta (voto en blanco), introducir la papeleta de una candidatura concreta (voto válido) o introducir una papeleta rota, alterada o cualquier otro elemento ajeno (voto nulo).

Para votar en blanco en el Senado, puedes hacer lo propio o meter en el sobre una papeleta sin marcar ningún candidato o candidata. Esto ocurre porque para el Senado se vota a senadores, no a listas completas; así pues, se puede elegir a tres, dos o un candidato de los que figuran en la papeleta única (voto válido), se puede no elegir a ninguno (voto en blanco) o introducir una papeleta alterada, diferente o con más tres senadores marcados (voto nulo).

A quién beneficia (o perjudica) votar en blanco

Los votos en blanco sí que son considerados válidos y forman parte tanto del dato de participación como del de escaños. Hay una frase que se repite mucho cada vez que se celebran elecciones y es la que dice que el voto en blanco beneficia a los partidos grandes y perjudica a los más pequeños. Esta es una afirmación simplista de un proceso más complejo, pero en resumen se podría decir que es así.

Esto se debe a que en España, los cálculos para repartir los escaños se hacen con un sistema conocido como Ley d'Hondt: en las generales, por ejemplo, implica que los partidos que no alcancen un 3% del apoyo del electorado en la circunscripción se quedan fuera del reparto de escaños, por lo que se quedan sin representación para evitar una excesiva fragmentación en la cámara. En las municipales, por ejemplo, ese porcentaje mínimo es del 5%.

En cualquier caso, cuando aumenta el número de votos en blanco, éstos se suman al cómputo de votos válidos, por lo que es más difícil alcanzar ese 3% mínimo para obtener representación.

Qué pasa si no votas en España

Técnicamente, si no votas en España no ocurre nada más que lo que la ausencia de tu voto afecte al resultado. En España el voto es un derecho, no una obligación, por lo que no ejercerlo no implica ninguna sanción, de ningún tipo. Eso sí, como con los votos en blanco, no participar en unas elecciones democráticas también tiene una repercusión:

Si no votas, aumenta la abstención por lo que la participación es menor

Si votas en blanco, cuenta como voto (suma para la participación) pero dificulta a los más pequeños a la hora de llegar al umbral de representación

Si votas nulo, se reduce la participación porque no se considera voto válido

Pero entonces, ¿qué es el voto nulo? El voto nulo no es válido y existen diferentes maneras de votar nulo en España:

→ Introduciendo una papeleta o usando un sobre diferentes a los modelos oficiales.

→ Introduciendo una papeleta fuera del sobre.

→ Metiendo más de una papeleta de distintas candidaturas en el mismo sobre.

→ Utilizando sobres alterados (rotos, pintarrajeados, escritos, modificados...)

→ Usando papeletas modificadas, con el nombre de los candidatos o candidatas añadido o tachado, alterado su orden...

→ Para el Senado, las papeletas en las que se marquen más de tres candidatos (dos en los casos de Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta y Melilla, o más de uno en los casos de Menorca, Ibiza-Formentera, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma).