El PP propondrá una 'ley de nietos vasca' para quienes dejaron Euskadi por el terrorismo

Los detalles Con esta reforma legal, el PP busca facilitar la voluntaria participación en las elecciones de aquellas personas que fueron expulsadas de Euskadi en los momentos más duros del terror de ETA.

Una "ley de nietos vasca" para quienes dejaron el país vasco por la violencia de ETA. Es la propuesta que el Partido Popular presentará este lunes en el mitin que Alberto Núñez Feijóo dará en Pamplona.

Con esta reforma legal, el PP busca facilitar la voluntaria participación en las elecciones de aquellas personas que fueron expulsadas de Euskadi en los momentos más duros del terror de ETA.

Esta será una de las medidas que aún no se habían dado a conocer en el programa electoral del PP de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que está compuesto por 249 medidas.

El PP vuelve a poner sobre la mesa la migración

Este lunes, en la cuarta jornada de la campaña electoral, Feijóo viajará a Lleida, donde visitará una explotación agrícola y ganadera y trasladará mensajes referidos al sector primario y al "libro blanco" que ha elaborado sobre el futuro rural de España.

También hará referencia a la cuestión de la migración ya que, según el PP, Lleida es uno de los lugares que mejor refleja la necesidad de mano de obra y, al tiempo, "la problemática que genera la inmigración irregular descontrolada". "Feijóo no va a ignorar los riesgos del fundamentalismo islámico", señalan fuentes 'populares'.

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