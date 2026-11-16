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Feijóo gana a Sánchez en el barómetro de laSexta: el 51,2% le elegiría como presidente del Gobierno

Los datos El 46,8% elegiría a Pedro Sánchez como su candidato favorito entre ambos, por lo que se quedan a 3,4 puntos de diferencia.

feijoo favorito

El candidato del Partido Popular a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, ha adelantado por primera vez al todavía presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el barómetro de laSexta. Según estos datos, el 51,2% elige al popular como su líder favorito, frente al 46,8% que se decanta por la opción socialista.

El barómetro, realizado por el instituto InvyMark, incluye además datos sobre la intención de voto y concluye que, con más del 51% de los votos (51,3%), PP y Vox podrían gobernar. El bloque de la izquierda, por su parte, se quedaría en un 34,6%, a casi 17 puntos de distancia (16,7%).

La principal conclusión de la encuenta, en relación con estudios anteriores sería, sin embargo, que existe un avance por parte de la intención de voto al partido socialista. Ahora bien, el crecimiento con el que coinciden otras encuestas es mínimo y no tiene porqué ser significativo.

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