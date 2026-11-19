Los detalles "Yo creo que la lección que tenemos que extraer de estos accidentes, de estas tragedias, es que necesitamos reforzar los servicios públicos, no necesitamos recortarlos", ha afirmado el presidente del Gobierno tras pedir perdón a las víctimas.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo protagonizaron el primer debate cara a cara de las elecciones generales del 29 de noviembre. El encuentro se centró en los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda. Feijóo criticó a Sánchez por supuestamente haber bailado tras la tragedia y le exigió respuestas sobre la gestión del Gobierno ante los fallos de seguridad y las filtraciones de audios. Sánchez respondió que pediría disculpas a las familias afectadas y acusó al PP de no haber gestionado adecuadamente crisis anteriores. Además, destacó la necesidad de reforzar los servicios públicos y criticó los recortes en infraestructuras realizados por Feijóo en Galicia.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han protagonizado este jueves el primer cara a cara de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En el debate se han abordado los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, momento que el candidato del PP ha aprovechado para cargar contra el socialista y le ha espetado que bailó "a las 48 horas de la tragedia", a lo que el presidente del Gobierno le ha advertido: "Lecciones las justas".

Feijóo, en un momento del debate le ha pedido que le contestara a varias preguntas porque cree, ha dicho, que "las víctimas lo necesitan": "¿Hicieron algo después del accidente de Adamuz? ¿Por qué no reaccionaron ustedes a los 170 fallos de seguridad en el corredor Madrid-Sevilla? ¿Por qué no le hicieron caso ustedes a los avisos de los maquinistas? ¿Es verdad que Moncloa filtró los audios del maquinista muerto antes de que sus restos se le entregasen a las familias?"

"Mire, señor Feijóo, si yo tengo que pedir disculpas y perdón a las familias de las víctimas del accidente de Adamuz y de Urda, por supuesto que se lo pido, porque es un dolor que me llevaré conmigo", ha comenzado a responder Sánchez cuando el 'popular' le ha cortado para espetarle que se fue a "bailar a las 48 horas" de la tragedia.

Tras esta interrupción, el jefe del Ejecutivo ha continuado diciendo que "lo que tiene que hacer un Gobierno es precisamente estar con las víctimas y decir la verdad, algo que ustedes no han hecho cuando han gestionado crisis". "No lo hicieron con el accidente del metro de Valencia, no lo hicieron el Yak 42 y no lo ha hecho la señora Ayuso, por ejemplo, con los mayores en las residencias durante la pandemia de la covid-19".

"Por tanto", la ha dicho, "lecciones las justas". "Yo creo que la lección que tenemos que extraer de estos accidentes, de estas tragedias, es que necesitamos reforzar los servicios públicos, no necesitamos recortarlos", ha afirmado. Y le ha recordado que cuando Feijóo era presiente de la Xunta de Galicia "redujo en un 44% el gasto en infraestructuras: en 2009 era de 596 millones de euros y en 2022 lo dejó en 337 millones de euros".

Puedes ver íntegro el debate cara a cara Sánchez-Feijóo en atresplayer

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