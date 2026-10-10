ERC da por encarrilada la negociación para que Rufián sea líder de lista por Barcelona: todo apunta a una colaboración con Podemos

Los detalles Fuentes cercanas al político han revelado a laSexta Xplica la fórmula en la que estaría trabajando para encabezar la candidatura de su partido en Cataluña.

Fuentes cercanas a Gabriel Rufián y a la dirección de Esquerra Republicana indican que la negociación para que el político catalán lidere la lista de Esquerra por Barcelona está bien encaminada. Según ha adelantado laSexta Xplica, Rufián estaría trabajando en una fórmula que permitiría una colaboración entre ERC y una fuerza de izquierdas de ámbito nacional, posiblemente Podemos, para encabezar la candidatura. Aunque aún falta confirmación, se espera que en las próximas horas se concrete si Rufián podrá hacer campaña con Esquerra en Cataluña, lo que sería su intención actual.

Fuentes cercanas a Gabriel Rufián y a la dirección de Esquerra Republicana dan por encarrilada la negociación para que el político catalán sea el líder de la lista de Esquerra por Barcelona.

Además, en laSexta Xplica les adelantamos que la fórmula en la que estaría trabajando Rufián para encabezar la candidatura de Esquerra Republicana por Barcelona pasaría por una colaboración entre ERC y una fuerza de izquierdas de ámbito nacional. Todo apunta a que podría ser Podemos.

Hay que esperar para ver si eso se cumple, algo que sabremos en las próximas horas, aunque ahora la intención sería que Rufián pudiera hacer campaña con Esquerra en Cataluña.

Mientras, todas las miradas se giran, especialmente las de la izquierda, hacia Gabriel Rufián. Precisamente, hace solo unos días, el actual portavoz de ERC en el Congreso descartó un movimiento de última hora si se convocaban elecciones. "¿Un indepe? ¿Estamos locos?", expresó tras ser preguntado al respecto, a lo que añadió: "Yo puedo ayudar, yo voy a seguir diciéndolo, pero no me veo; sinceramente, no me veo; no puedo ser más sincero".

Colau pidió a Rufián que liderase Frente Amplio

Precisamente, esta información llega solo unas horas después de que la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, invitase este viernes a Gabriel Rufián a participar en el "proyecto unitario" de Frente Amplio. En concreto, le pidió liderar la candidatura tanto en Cataluña como a nivel estatal.

En este sentido, Colau, que es la propuesta de Más Madrid para ser la candidata a la presidencia del Gobierno de Frente Amplio y cabeza de lista por Barcelona, aseguró en Más Vale Tarde que "ayudaría a Rufián a unificar a la izquierda a nivel estatal". "Por el momento que estamos viviendo me he puesto a disposición de un proyecto amplio y unitario que permita tener una propuesta única de la izquierda para juntar todos los votos y que no se pierda ni uno", manifestó.

Así, insistió en sumar a todas las formaciones de izquierda, incluido Podemos. "Por supuesto que Irene Montero tiene que formar parte de esa propuesta", defendió, a lo que añadió: "Y desde aquí también quiero dejar claro que las puertas del Frente Amplio están totalmente abiertas para Gabriel Rufián". De esta forma, le pidió que ejerciese"ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda".

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