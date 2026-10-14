El TC descarta permitir el voto de los expulsados del censo por la 'ley de nietos' por la "premura de los plazos" antes del 29N

Los detalles Fuentes del TC a laSexta han indicado que es "muy poco probable, sobre todo por cuestiones de plazos", que desde el órgano se puedan modificar las medidas cautelares impuestas por el Supremo.

El Tribunal Constitucional ha descartado permitir el voto de los expulsados del censo por la 'ley de nietos' debido a la "premura de los plazos" antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Fuentes del Constitucional indicaron a laSexta que es "muy poco probable" que se puedan modificar las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo, que impiden la inscripción en el censo electoral de los nacionalizados por esta ley. El asunto es competencia de la administración electoral y del orden Contencioso-Administrativo en el Tribunal Supremo. Desde Moncloa, se reconoce que el Ejecutivo no puede intervenir y que deben ser los afectados quienes recurran al Constitucional.

El Tribunal Constitucional descarta permitir el voto de los expulsados del censo por la 'ley de nietos' por la "premura de los plazos" antes de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Fuentes del Constitucional a laSexta han indicado que es "muy poco probable, sobre todo por cuestiones de plazos", que desde el órgano se puedan modificar las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo para impedir la inscripción en el censo electoral de los españoles nacionalizados por la 'ley de nietos'.

Estas fuentes consideran que el asunto es competencia de la administración electoral y del orden Contencioso-Administrativo en el Tribunal Supremo y que por lo ajustado de los plazos "es muy improbable" que el Constitucional pueda levantar esas medidas para permitir el voto de los 163.020 electores expulsados del censo por orden del Supremo.

Fue este lunes cuando el Tribunal Supremo anunció que mantenía la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos'. Una decisión que celebraron tanto PP y Vox, quienes siempre habían cuestionado su aplicación. En ambos casos, defendieron que lo que ha hecho el tribunal es no permitir una alteración del censo electoral.

Además, este martes fuentes de Moncloa en conversación con laSexta aseguraron que tras consultar a la Abogacía General del Estado, eran conscientes de que desde el Ejecutivo no se puede hacer nada. Tienen que ser los afectados los que recurran la decisión al Tribunal Constitucional, también lo pueden hacer la Fiscalía o el Defensor del Pueblo. Pero desde el TC indican que "muy poco probable, sobre todo por cuestiones de plazos", que puedan modificar las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo.

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